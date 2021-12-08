На Волині подружжя організувало бізнес на наркотиках. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
У Ковелі правоохоронці викрили чоловіка і дружину, які організували бізнес на наркотиках.
Як стало відомо «Конкурент TV», подружжя займається незаконною діяльністю уже тривалий час.
Під час обшуків у їхньому будинку правоохоронці вилучили чимало наркотичних та психотропних речовин, гроші, ваги, телефони, пристрої для куріння та фасувальні матеріали.
Нині правоохоронці готуються оголосити 42-річному чоловіку та 30-річній жінці про підозру у вчиненні злочину.
Триває слідство.
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Як стало відомо «Конкурент TV», подружжя займається незаконною діяльністю уже тривалий час.
Під час обшуків у їхньому будинку правоохоронці вилучили чимало наркотичних та психотропних речовин, гроші, ваги, телефони, пристрої для куріння та фасувальні матеріали.
Нині правоохоронці готуються оголосити 42-річному чоловіку та 30-річній жінці про підозру у вчиненні злочину.
Триває слідство.
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