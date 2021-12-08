На Волині подружжя організувало бізнес на наркотиках. ВІДЕО





Як стало відомо



Під час обшуків у їхньому будинку правоохоронці вилучили чимало наркотичних та психотропних речовин, гроші, ваги, телефони, пристрої для куріння та фасувальні матеріали.



Нині правоохоронці готуються оголосити 42-річному чоловіку та 30-річній жінці про підозру у вчиненні злочину.



Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі правоохоронці викрили чоловіка і дружину, які організували бізнес на наркотиках.Як стало відомо «Конкурент TV» , подружжя займається незаконною діяльністю уже тривалий час.Під час обшуків у їхньому будинку правоохоронці вилучили чимало наркотичних та психотропних речовин, гроші, ваги, телефони, пристрої для куріння та фасувальні матеріали.Нині правоохоронці готуються оголосити 42-річному чоловіку та 30-річній жінці про підозру у вчиненні злочину.Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію