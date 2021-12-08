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На Волині подружжя організувало бізнес на наркотиках. ВІДЕО

На Волині подружжя організувало бізнес на наркотиках. ВІДЕО
У Ковелі правоохоронці викрили чоловіка і дружину, які організували бізнес на наркотиках.

Як стало відомо «Конкурент TV», подружжя займається незаконною діяльністю уже тривалий час.

Під час обшуків у їхньому будинку правоохоронці вилучили чимало наркотичних та психотропних речовин, гроші, ваги, телефони, пристрої для куріння та фасувальні матеріали.

Нині правоохоронці готуються оголосити 42-річному чоловіку та 30-річній жінці про підозру у вчиненні злочину.

Триває слідство.


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Теги: наркотики, бізнес, подружжя, Ковель
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