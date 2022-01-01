У Луцьку заблукав 85-річний дідусь: патрульні доправили його додому

Небайдужий заявник повідомив поліцейських про чоловіка, який вночі заблукав у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Сьогодні, 3 лютого, близько 1-ї години ночі заявник повідомив поліцію про те, що поблизу торгово-розважального центру на проспекті Грушевського, що у Луцьку, виявив чоловіка похилого віку, який не орієнтується у просторі та не може вказати своє місце проживання.Патрульні оперативно прибули на місце події та поспілкувалися з дідусем. Він повідомив, що заблукав.Поліцейські встановили особу 85-річного чоловіка та його адресу проживання. Патрульні пропонували дідусю аби його оглянули медики, однак він відмовився від допомоги. Тож патрульні доправили чоловіка за місцем проживання.Нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.Паитрульні дякують небайдужим громадянам, які звертають увагу на людей, які потребують допомоги.