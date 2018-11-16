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Веде до Бресту: на Волині відремонтують дорогу, на якій ніколи не було асфальту. ВІДЕО

Веде до Бресту: на Волині відремонтують дорогу, на якій ніколи не було асфальту. ВІДЕО
Дорогою, що з’єднує села Дубечне, Текля, Глухи та Видраниця, місцеві мешканці просто не користуються. Через те, що ця ділянка ніколи не бачила асфальту. І це при тому, що дорога веде до білоруського Бресту.

Про це інформує 12 канал.

“Дуже багато нарікань, перевізники не хочуть надавати свої послуги на цій ділянці дороги. Та й від жителів багато скарг”, – пояснює голова Дубечненської громади Анатолій Костючик.

Старости громад, які об’єднує ця дорога, кажуть: це один із небагатьох шляхів у районі, що досі залишається без асфальтного покриття. Його ледь не щомісяця доводиться грейдерувати. Проблеми бездоріжжя, діляться, в Україні поступово вирішують. Але ця ділянка не бачила ремонту роками.

“Ремонтують дороги державного значення. Я розумію, що перш за все треба сполучення між областями. Але ж не треба забувати про наші сільські шляхи… Ця дорога обласна, якби її відремонтувати, то було б гарне сполучення Старовижівського і Ратнівського районів”, – каже староста Видраницького старостинського округу Василь Лахтюк.

А ще ремонт з’єднав би цю ділянку дороги із міжнародною трасою. Але коштів не було ні на ремонт, ні навіть на проектно-кошторисну документацію.

“Неодноразово жителі сіл Текля, Глухи зверталися до сільської ради, а та зверталася відповідно до Служби автомобільних доріг в області. Але вимога одна – буде документація, тоді будемо вести з вами мову”, – пояснює Анатолій Костючик.

Вартість проектно-кошторисної документації на ремонт 15 кілометрів дороги складала понад мільйон гривень.

“Проектно-кошторисна документація зараз вже практично на завершенні. Завдяки народному депутату Степану Петровичу Івахіву були виділені кошти із Соцеконому на розроблення цієї документації”, – каже Анатолій Костючик.

Тож з’явилася надія, що вже у цьому році дорогу Дубечне-Текля-Глухи-Видраниця почнуть вкладати асфальтом.


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Теги: дорога, ремонт, Волинь, село
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