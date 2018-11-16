Веде до Бресту: на Волині відремонтують дорогу, на якій ніколи не було асфальту. ВІДЕО





Про це інформує



“Дуже багато нарікань, перевізники не хочуть надавати свої послуги на цій ділянці дороги. Та й від жителів багато скарг”, – пояснює голова Дубечненської громади Анатолій Костючик.



Старости громад, які об’єднує ця дорога, кажуть: це один із небагатьох шляхів у районі, що досі залишається без асфальтного покриття. Його ледь не щомісяця доводиться грейдерувати. Проблеми бездоріжжя, діляться, в Україні поступово вирішують. Але ця ділянка не бачила ремонту роками.



“Ремонтують дороги державного значення. Я розумію, що перш за все треба сполучення між областями. Але ж не треба забувати про наші сільські шляхи… Ця дорога обласна, якби її відремонтувати, то було б гарне сполучення Старовижівського і Ратнівського районів”, – каже староста Видраницького старостинського округу Василь Лахтюк.



А ще ремонт з’єднав би цю ділянку дороги із міжнародною трасою. Але коштів не було ні на ремонт, ні навіть на проектно-кошторисну документацію.



“Неодноразово жителі сіл Текля, Глухи зверталися до сільської ради, а та зверталася відповідно до Служби автомобільних доріг в області. Але вимога одна – буде документація, тоді будемо вести з вами мову”, – пояснює Анатолій Костючик.



Вартість проектно-кошторисної документації на ремонт 15 кілометрів дороги складала понад мільйон гривень.



“Проектно-кошторисна документація зараз вже практично на завершенні. Завдяки народному депутату Степану Петровичу Івахіву були виділені кошти із Соцеконому на розроблення цієї документації”, – каже Анатолій Костючик.



Тож з’явилася надія, що вже у цьому році дорогу Дубечне-Текля-Глухи-Видраниця почнуть вкладати асфальтом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорогою, що з’єднує села Дубечне, Текля, Глухи та Видраниця, місцеві мешканці просто не користуються. Через те, що ця ділянка ніколи не бачила асфальту. І це при тому, що дорога веде до білоруського Бресту.Про це інформує 12 канал. “Дуже багато нарікань, перевізники не хочуть надавати свої послуги на цій ділянці дороги. Та й від жителів багато скарг”, – пояснює голова Дубечненської громадиСтарости громад, які об’єднує ця дорога, кажуть: це один із небагатьох шляхів у районі, що досі залишається без асфальтного покриття. Його ледь не щомісяця доводиться грейдерувати. Проблеми бездоріжжя, діляться, в Україні поступово вирішують. Але ця ділянка не бачила ремонту роками.“Ремонтують дороги державного значення. Я розумію, що перш за все треба сполучення між областями. Але ж не треба забувати про наші сільські шляхи… Ця дорога обласна, якби її відремонтувати, то було б гарне сполучення Старовижівського і Ратнівського районів”, – каже староста Видраницького старостинського округу Василь Лахтюк.А ще ремонт з’єднав би цю ділянку дороги із міжнародною трасою. Але коштів не було ні на ремонт, ні навіть на проектно-кошторисну документацію.“Неодноразово жителі сіл Текля, Глухи зверталися до сільської ради, а та зверталася відповідно до Служби автомобільних доріг в області. Але вимога одна – буде документація, тоді будемо вести з вами мову”, – пояснює Анатолій Костючик.Вартість проектно-кошторисної документації на ремонт 15 кілометрів дороги складала понад мільйон гривень.“Проектно-кошторисна документація зараз вже практично на завершенні. Завдяки народному депутату Степану Петровичу Івахіву були виділені кошти із Соцеконому на розроблення цієї документації”, – каже Анатолій Костючик.Тож з’явилася надія, що вже у цьому році дорогу Дубечне-Текля-Глухи-Видраниця почнуть вкладати асфальтом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію