Куди піти у Луцьку на вихідні 5–6 лютого. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:15
Вихідні – це не лише привід добряче поспати. А якщо й так, прокинувшись під обід, варто завчасно спланувати свій вечір, аби потім не нудьгувати та не заздрити, переглядаючи стрічку соцмереж.
Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно пропонує перелік цікавих подій на вихідні і нагадує про необхідність дотримання карантинних норм. Куди піти у Луцьку, аби зарядитися позитивом на весь наступний тиждень – читайте в матеріалі.
5 лютого
У суботу вранці Волинський академічний обласний театр ляльок запрошує до себе на виставу про дружбу «Про що мріють зірки». Запрошують діток від чотирьох років.
Якщо малечі будуть до вподоби акторська гра та ляльки, то дорослі поціновувачі мистецтва насолоджуватимуться джазом.
Початок – об 11 годині
Тривалість – 1 год. 10 хв (з антрактом)
Ціна – 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка трохи пізніше запрошує до себе на виставу. Музична драма на дві дії «Циганка Аза» розпочнеться о 18 годині.
У центрі сюжету – історія кохання. Молодий привабливий циган Василь закохується в Галю, яка щиро відповідає йому взаємністю. Однак обоє змушені прийняти непросте для себе рішення. Як розгортатимуться події далі – дивіться у виставі.
Ціна квитка – 130-200 грн
Традиційно у першу суботу лютого збираються всі-всі випускники. За великим столом буде смачно, дзвінко та п'янко, тож не пропустіть! Згадати веселі шкільні історії на «Вечір зустрічі випускників» кличе до себе пивний клуб «Оболонь».
На вечірці лунатимуть хіти юнацьких дискотек, а розважатиме люд Влада Черних – музикант, стендап-комік, півфіналіст телевізійної «Ліги Сміху» та актор скетчкому «Країна У».
Початок – 21:00
Ціна – 50 грн
6 лютого
У Волинському академічному обласному театрі ляльок пропонують пригадати всім добре відому історію про хлопчика-мандрівника. Казку-притчу «Маленький принц» цікаво буде переглянути не лише діткам, а й і їхнім батькам.
Початок – 11:00
Тривалість – 55 хв. (без антракту)
Ціна квитка – 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка знову кличе до себе. Обід неділі пропонують розпочати з вистави «День народження кота Леопольда». Мабуть, усі пам'ятають добру, повчальну та цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. Тож 6 лютого театр пропонує маленьким глядачам поспостерігати за героями на великій сцені, а не на екрані телевізора.
Поачаток – о 12:00
Ціна – 90-100 грн
Згодом у театрі Шевченка покажуть драму на дві дії «Олеся» за мотивами поліських оповідань Олександра Куприна.
Молодий панич Іван Тимофійович потрапляє у глухе село на Поліссі. Одного разу, заблукавши, він знайомиться зі старою жінкою, на ім'я Мануйлиха, котру селяни мають за відьму і свого часу прогнали із села. Разом із нею в хатинці посеред дрімучого лісу мешкає її онучка Олеся – красива, розумна і мудра дівчина, що живе в гармонії з собою і з природою. Молоді люди закохуються.
Чи ж судилося їм бути разом у цьому, сповненому ненависті та упереджень, світі - дивіться у виставі.
Початок – 18:00
Ціна – 130-200 грн
Вечір неділі пропонують завершити танцями. Пивний клуб «Оболонь» кличе на «Гоцалки»! Організатори запрошують не тільки натанцюватись досхочу під різноманітні хіти, а й радять хильнути смачного пива чи наливок – тож не пропустіть.
Початок – о 21:00
Вхід – вільний
Інформаційне агентство ВолиньPost разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів можна за так звану «ковідну тисячу».
Довідково:
8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів. Витратити «тисячу Зеленського» можна на книги, відвідання спортивної зали, квитки на внутрішні рейси, ліки, похід у деякі ресторани та кафе, квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт. Також віднедавна люди похилого віку «ковідною тисячею» можуть заплатити за комунальні послуги.
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Інформаційне агентство ВолиньPost традиційно пропонує перелік цікавих подій на вихідні і нагадує про необхідність дотримання карантинних норм. Куди піти у Луцьку, аби зарядитися позитивом на весь наступний тиждень – читайте в матеріалі.
5 лютого
У суботу вранці Волинський академічний обласний театр ляльок запрошує до себе на виставу про дружбу «Про що мріють зірки». Запрошують діток від чотирьох років.
Якщо малечі будуть до вподоби акторська гра та ляльки, то дорослі поціновувачі мистецтва насолоджуватимуться джазом.
Початок – об 11 годині
Тривалість – 1 год. 10 хв (з антрактом)
Ціна – 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка трохи пізніше запрошує до себе на виставу. Музична драма на дві дії «Циганка Аза» розпочнеться о 18 годині.
У центрі сюжету – історія кохання. Молодий привабливий циган Василь закохується в Галю, яка щиро відповідає йому взаємністю. Однак обоє змушені прийняти непросте для себе рішення. Як розгортатимуться події далі – дивіться у виставі.
Ціна квитка – 130-200 грн
Традиційно у першу суботу лютого збираються всі-всі випускники. За великим столом буде смачно, дзвінко та п'янко, тож не пропустіть! Згадати веселі шкільні історії на «Вечір зустрічі випускників» кличе до себе пивний клуб «Оболонь».
На вечірці лунатимуть хіти юнацьких дискотек, а розважатиме люд Влада Черних – музикант, стендап-комік, півфіналіст телевізійної «Ліги Сміху» та актор скетчкому «Країна У».
Початок – 21:00
Ціна – 50 грн
6 лютого
У Волинському академічному обласному театрі ляльок пропонують пригадати всім добре відому історію про хлопчика-мандрівника. Казку-притчу «Маленький принц» цікаво буде переглянути не лише діткам, а й і їхнім батькам.
Початок – 11:00
Тривалість – 55 хв. (без антракту)
Ціна квитка – 100 грн
Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка знову кличе до себе. Обід неділі пропонують розпочати з вистави «День народження кота Леопольда». Мабуть, усі пам'ятають добру, повчальну та цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. Тож 6 лютого театр пропонує маленьким глядачам поспостерігати за героями на великій сцені, а не на екрані телевізора.
Поачаток – о 12:00
Ціна – 90-100 грн
Згодом у театрі Шевченка покажуть драму на дві дії «Олеся» за мотивами поліських оповідань Олександра Куприна.
Молодий панич Іван Тимофійович потрапляє у глухе село на Поліссі. Одного разу, заблукавши, він знайомиться зі старою жінкою, на ім'я Мануйлиха, котру селяни мають за відьму і свого часу прогнали із села. Разом із нею в хатинці посеред дрімучого лісу мешкає її онучка Олеся – красива, розумна і мудра дівчина, що живе в гармонії з собою і з природою. Молоді люди закохуються.
Чи ж судилося їм бути разом у цьому, сповненому ненависті та упереджень, світі - дивіться у виставі.
Початок – 18:00
Ціна – 130-200 грн
Вечір неділі пропонують завершити танцями. Пивний клуб «Оболонь» кличе на «Гоцалки»! Організатори запрошують не тільки натанцюватись досхочу під різноманітні хіти, а й радять хильнути смачного пива чи наливок – тож не пропустіть.
Початок – о 21:00
Вхід – вільний
Інформаційне агентство ВолиньPost разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів можна за так звану «ковідну тисячу».
Довідково:
8 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає виділення всім вакцинованим від коронавірусу українцям 1000 грн, які вони можуть витратити на чітко обмежений перелік послуг та товарів. Витратити «тисячу Зеленського» можна на книги, відвідання спортивної зали, квитки на внутрішні рейси, ліки, похід у деякі ресторани та кафе, квитки в театр чи кінотеатр, музей чи на концерт. Також віднедавна люди похилого віку «ковідною тисячею» можуть заплатити за комунальні послуги.
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Коментарі 1
в боголюби на екскурсію!
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Куди піти у Луцьку на вихідні 5–6 лютого. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
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