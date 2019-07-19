Куди піти у Луцьку на вихідні 5–6 лютого. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Вихідні – це не лише привід добряче поспати. А якщо й так, прокинувшись під обід, варто завчасно спланувати свій вечір, аби потім не нудьгувати та не заздрити, переглядаючи стрічку соцмереж.традиційно пропонує перелік цікавих подій на вихідні і. Куди піти у Луцьку, аби зарядитися позитивом на весь наступний тиждень – читайте в матеріалі.У суботу вранцізапрошує до себе на виставу про дружбу. Запрошують діток від чотирьох років.Якщо малечі будуть до вподоби акторська гра та ляльки, то дорослі поціновувачі мистецтва насолоджуватимуться джазом.Початок –Тривалість –Ціна –трохи пізніше запрошує до себе на виставу. Музична драма на дві діїрозпочнетьсяУ центрі сюжету – історія кохання. Молодий привабливий циган Василь закохується в Галю, яка щиро відповідає йому взаємністю. Однак обоє змушені прийняти непросте для себе рішення. Як розгортатимуться події далі – дивіться у виставі.Ціна квитка –Традиційно у першу суботу лютого збираються всі-всі випускники. За великим столом буде смачно, дзвінко та п'янко, тож не пропустіть! Згадати веселі шкільні історії накличе до себе пивний клубНа вечірці лунатимуть хіти юнацьких дискотек, а розважатиме люд– музикант, стендап-комік, півфіналіст телевізійної «Ліги Сміху» та актор скетчкому «Країна У».Початок –Ціна –пропонують пригадати всім добре відому історію про хлопчика-мандрівника. Казку-притчуцікаво буде переглянути не лише діткам, а й і їхнім батькам.Початок –Тривалість –Ціна квитка –знову кличе до себе. Обід неділі пропонують розпочати з вистави. Мабуть, усі пам'ятають добру, повчальну та цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. Тож 6 лютого театр пропонує маленьким глядачам поспостерігати за героями на великій сцені, а не на екрані телевізора.Поачаток –Ціна –Згодом у театрі Шевченка покажуть драму на дві діїза мотивами поліських оповіданьМолодий панич Іван Тимофійович потрапляє у глухе село на Поліссі. Одного разу, заблукавши, він знайомиться зі старою жінкою, на ім'я Мануйлиха, котру селяни мають за відьму і свого часу прогнали із села. Разом із нею в хатинці посеред дрімучого лісу мешкає її онучка Олеся – красива, розумна і мудра дівчина, що живе в гармонії з собою і з природою. Молоді люди закохуються.Чи ж судилося їм бути разом у цьому, сповненому ненависті та упереджень, світі - дивіться у виставі.Початок –Ціна –Вечір неділі пропонують завершити танцями. Пивний клубкличе на! Організатори запрошують не тільки натанцюватись досхочу під різноманітні хіти, а й радять хильнути смачного пива чи наливок – тож не пропустіть.Початок –Вхід –разом із організаторами заходів нагадує: придбати квитки на деякі з культурних заходів можна за так звану «ковідну тисячу».