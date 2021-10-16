Вакцини проти коронавірусу можуть випускати в капсулах





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Враховуючи, що в шлунково-кишковому тракті багато імунних клітин, стимуляція його імунної системи – це ефективний спосіб створення захисної відповіді. Передбачається, що першою в капсульній формі випустять вакцину проти COVID-19.



Потім вчені планують упаковувати в капсули вже наявні РНК-вакцини, щоб максимально оптимізувати вакцинацію від COVID-19. Потім цю технологію можна буде адаптувати для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту.



В експериментах на моделях свиней вчені показали, що після введення трьох капсул (всього приблизно 150 мікрограм мРНК, тоді як наявна вакцина проти COVID-19 містять від 30 до 100 мікрограм мРНК) в шлунку успішно вироблявся репортерний білок. Він вказував, що клітини шлунка поглинали мРНК.



Надалі вчені сподіваються збільшити "поглинання" РНК іншими органами, змінюючи склад наночасток, або збільшуючи дозу. Крім цього, планують запустити системну імунну відповідь, що включає активацію В-клітин і Т-клітин.



З іншого боку, нова технологія обіцяє зробити вакцинацію ще більш доступною і простою – без необхідності відвідування медичних установ.



Крім удосконалення методів вакцинації, автори розглядають новий підхід як інструмент для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, наприклад, для терапії виразок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пероральну капсулу розробили дослідники з Массачусетського технологічного інституту. Після того, як її проковтнути, вона прикріплюється до слизової оболонки шлунка і вводить РНК-вакцину.Про це пише 24 канал. Враховуючи, що в шлунково-кишковому тракті багато імунних клітин, стимуляція його імунної системи – це ефективний спосіб створення захисної відповіді. Передбачається, що першою в капсульній формі випустять вакцину проти COVID-19.Потім вчені планують упаковувати в капсули вже наявні РНК-вакцини, щоб максимально оптимізувати вакцинацію від COVID-19. Потім цю технологію можна буде адаптувати для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту.В експериментах на моделях свиней вчені показали, що після введення трьох капсул (всього приблизно 150 мікрограм мРНК, тоді як наявна вакцина проти COVID-19 містять від 30 до 100 мікрограм мРНК) в шлунку успішно вироблявся репортерний білок. Він вказував, що клітини шлунка поглинали мРНК.Надалі вчені сподіваються збільшити "поглинання" РНК іншими органами, змінюючи склад наночасток, або збільшуючи дозу. Крім цього, планують запустити системну імунну відповідь, що включає активацію В-клітин і Т-клітин.З іншого боку, нова технологія обіцяє зробити вакцинацію ще більш доступною і простою – без необхідності відвідування медичних установ.Крім удосконалення методів вакцинації, автори розглядають новий підхід як інструмент для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, наприклад, для терапії виразок.

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