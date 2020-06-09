У Луцьку рятувальники діставали дитину, яка застрягла в гарячій батареї. ФОТО
Сьогодні, 13:27
3 лютого у Луцьку о 10:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги дитині, яка застрягла у гарячій батареї опалення.
Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Інцидент стався на вулиці Винниченка,16.
За вказаною адресою направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.
На щастя, рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання.
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Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Інцидент стався на вулиці Винниченка,16.
За вказаною адресою направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.
На щастя, рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання.
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