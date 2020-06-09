У Луцьку рятувальники діставали дитину, яка застрягла в гарячій батареї. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Інцидент стався на вулиці Винниченка,16.



За вказаною адресою направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.



На щастя, рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 лютого у Луцьку о 10:40 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги дитині, яка застрягла у гарячій батареї опалення.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Інцидент стався на вулиці Винниченка,16.За вказаною адресою направлено рятувальників 25 Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУДСНС України у Волинській області.На щастя, рятувальникам вдалося звільнити дитину без застосування механізованого обладнання.

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