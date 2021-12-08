вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО

Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО
41-річний та 29-річна жителі Ковеля здійснювали збут заборонених речовин на території міста та району «з рук в руки».

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Сьогодні, 3 лютого, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучено понад 150 г канабісу, психотропну речовину амфетамін, електронні ваги, мобільні телефони, гроші, здобуті злочинним шляхом.

Усе скерували для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 20 000 гривень.

Вирішується питання про оголошення наркозловмисникам підозр за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. За незаконний промисел їм загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО
Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО
Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО
Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, подружжя, Ковель, бізнес, поліція, деталі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Дорога нечищена ні зранку, ні ввечері»: на Волині зібралися перевіряти якість роботи дорожників
Сьогодні, 13:46
Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 13:32
У Луцьку рятувальники діставали дитину, яка застрягла в гарячій батареї. ФОТО
Сьогодні, 13:27
Веде до Бресту: на Волині відремонтують дорогу, на якій ніколи не було асфальту. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
У Луцьку заблукав 85-річний дідусь: патрульні доправили його додому
Сьогодні, 12:53
Схожі новини
На Волині подружжя організувало бізнес на наркотиках. ВІДЕО На Волині подружжя організувало бізнес на наркотиках. ВІДЕО
Сьогодні, 12:36
На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО На Волині затримали зловмисника, причетного до збуту наркотиків. ФОТО
08 грудень, 2021, 13:08
На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО На Волині правоохоронці вилучили наркотиків на понад 60 тисяч доларів США. ФОТО
20 жовтень, 2021, 17:24
Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО
20 жовтень, 2021, 13:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Дорога нечищена ні зранку, ні ввечері»: на Волині зібралися перевіряти якість роботи дорожників
Сьогодні, 13:46
 0
Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО
Сьогодні, 13:32
 0
У Луцьку рятувальники діставали дитину, яка застрягла в гарячій батареї. ФОТО
Сьогодні, 13:27
 0
Веде до Бресту: на Волині відремонтують дорогу, на якій ніколи не було асфальту. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
 0
У Луцьку заблукав 85-річний дідусь: патрульні доправили його додому
Сьогодні, 12:53
 0
Медіа
відео
1/8