Сімейний бізнес: у волинського подружжя вилучили наркотиків на 20 тисяч. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Сьогодні, 3 лютого, за місцем проживання фігурантів поліцейські



Усе скерували для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.



Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 20 000 гривень.



Вирішується питання про оголошення наркозловмисникам підозр за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. За незаконний промисел їм загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 41-річний та 29-річна жителі Ковеля здійснювали збут заборонених речовин на території міста та району «з рук в руки».Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Сьогодні, 3 лютого, за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки , під час яких вилучено понад 150 г канабісу, психотропну речовину амфетамін, електронні ваги, мобільні телефони, гроші, здобуті злочинним шляхом.Усе скерували для проведення експертиз до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 20 000 гривень.Вирішується питання про оголошення наркозловмисникам підозр за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. За незаконний промисел їм загрожує від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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