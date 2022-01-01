Розробили 3D модель костелу Іоакима та Анни у Володимирі





Про це йдеться на сайті мерії.



Працівники цієї організації досліджували римо-католицький костел разом із представниками Національного інституту польської культурної спадщини у листопаді минулого року.



Польські фахівці виконали зйомку костелу з усіх боків, а також здійснили сканування спеціальним пристроєм, для того, щоб розробити 3D модель будівлі. На основі цього потім буде виготовлена проектно-кошторисна документація для проведення реставраційних робіт. Храм 18 століття востаннє ремонтувався більше п’ятнадцяти років тому, а нині у плачевному стані і дах храму, і фасад, і приміщення підземелля.



Переглянути 3D модель костелу Іоакима та Анни можна за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польська фірма METIOR 3D оприлюднила результати 3D зйомки костелу Іоакима та Анни у Володимирі.Про це йдеться на сайті мерії.Працівники цієї організації досліджували римо-католицький костел разом із представниками Національного інституту польської культурної спадщини у листопаді минулого року.Польські фахівці виконали зйомку костелу з усіх боків, а також здійснили сканування спеціальним пристроєм, для того, щоб розробити 3D модель будівлі. На основі цього потім буде виготовлена проектно-кошторисна документація для проведення реставраційних робіт. Храм 18 століття востаннє ремонтувався більше п’ятнадцяти років тому, а нині у плачевному стані і дах храму, і фасад, і приміщення підземелля.Переглянути 3D модель костелу Іоакима та Анни можна за посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію