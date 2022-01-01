Розробили 3D модель костелу Іоакима та Анни у Володимирі
Сьогодні, 14:33
Польська фірма METIOR 3D оприлюднила результати 3D зйомки костелу Іоакима та Анни у Володимирі.
Про це йдеться на сайті мерії.
Працівники цієї організації досліджували римо-католицький костел разом із представниками Національного інституту польської культурної спадщини у листопаді минулого року.
Польські фахівці виконали зйомку костелу з усіх боків, а також здійснили сканування спеціальним пристроєм, для того, щоб розробити 3D модель будівлі. На основі цього потім буде виготовлена проектно-кошторисна документація для проведення реставраційних робіт. Храм 18 століття востаннє ремонтувався більше п’ятнадцяти років тому, а нині у плачевному стані і дах храму, і фасад, і приміщення підземелля.
Переглянути 3D модель костелу Іоакима та Анни можна за посиланням.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Працівники цієї організації досліджували римо-католицький костел разом із представниками Національного інституту польської культурної спадщини у листопаді минулого року.
Польські фахівці виконали зйомку костелу з усіх боків, а також здійснили сканування спеціальним пристроєм, для того, щоб розробити 3D модель будівлі. На основі цього потім буде виготовлена проектно-кошторисна документація для проведення реставраційних робіт. Храм 18 століття востаннє ремонтувався більше п’ятнадцяти років тому, а нині у плачевному стані і дах храму, і фасад, і приміщення підземелля.
Переглянути 3D модель костелу Іоакима та Анни можна за посиланням.
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