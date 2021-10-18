Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону





Про це розповіла Юлія Колеснікова.



Кубок світу тривав з 24 січня по 2 лютого у місті Естерсунд в Швеції.



На змаганнях волиняни вибороли "срібну" та "золоту" нагороди.



Результати волинських спортсменів:



1 місце – Конашук Богдана (лижні перегони, 1.0 км)



2 місце – Шевчик Назар (біатлон, 10.0 км)



3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 6.0 км)



3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 10.0 км)



11 місце – Шевчик Назар (біатлон, 6.0 км)



11 місце – Шевчик Назар (лижні перегони, 1.0 км)



За словами Юлії Колеснікової, готувалися до змагань наші спортсмени у селі Яворів Львівської області. “Там є база Західний реабілітаційний-спортивний центр, вони там постійно на зборах. В них є тренери збірної, вони там перебувають переважно 240 днів на рік”, – зазначила керівниця відділу центру "Інваспорт".



Призерка Кубку світу Богдана Конашук нині одна із претенденток на участь в Паралімпійських іграх. Як розповіла Юлія Колеснікова, крім цієї спортсменки також область можливо будуть представляти Юлія Батенкова-Бауман та Назар Шевчик. Трьох претендентів на участь в Паралімпіаді мають погодити в Міністерстві молоді та спорту України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.Про це розповіла Супільному начальниця відділу центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, –Кубок світу тривав з 24 січня по 2 лютого у місті Естерсунд в Швеції.На змаганнях волиняни вибороли "срібну" та "золоту" нагороди.Результати волинських спортсменів:1 місце –(лижні перегони, 1.0 км)2 місце –(біатлон, 10.0 км)3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 6.0 км)3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 10.0 км)11 місце – Шевчик Назар (біатлон, 6.0 км)11 місце – Шевчик Назар (лижні перегони, 1.0 км)За словами Юлії Колеснікової, готувалися до змагань наші спортсмени у селі Яворів Львівської області. “Там є база Західний реабілітаційний-спортивний центр, вони там постійно на зборах. В них є тренери збірної, вони там перебувають переважно 240 днів на рік”, – зазначила керівниця відділу центру "Інваспорт".Призерка Кубку світу Богдана Конашук нині одна із претенденток на участь в Паралімпійських іграх. Як розповіла Юлія Колеснікова, крім цієї спортсменки також область можливо будуть представляти Юлія Батенкова-Бауман та Назар Шевчик. Трьох претендентів на участь в Паралімпіаді мають погодити в Міністерстві молоді та спорту України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію