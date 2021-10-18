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Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону
Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору.

Про це розповіла Супільному начальниця відділу центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”, – Юлія Колеснікова.

Кубок світу тривав з 24 січня по 2 лютого у місті Естерсунд в Швеції.

На змаганнях волиняни вибороли "срібну" та "золоту" нагороди.

Результати волинських спортсменів:

1 місце – Конашук Богдана (лижні перегони, 1.0 км)

2 місце – Шевчик Назар (біатлон, 10.0 км)

3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 6.0 км)

3 місце – Конашук Богдана (біатлон, 10.0 км)

11 місце – Шевчик Назар (біатлон, 6.0 км)

11 місце – Шевчик Назар (лижні перегони, 1.0 км)
Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

За словами Юлії Колеснікової, готувалися до змагань наші спортсмени у селі Яворів Львівської області. “Там є база Західний реабілітаційний-спортивний центр, вони там постійно на зборах. В них є тренери збірної, вони там перебувають переважно 240 днів на рік”, – зазначила керівниця відділу центру "Інваспорт".
Двоє волинян стали призерами Кубку світу з лижних перегонів та біатлону

Призерка Кубку світу Богдана Конашук нині одна із претенденток на участь в Паралімпійських іграх. Як розповіла Юлія Колеснікова, крім цієї спортсменки також область можливо будуть представляти Юлія Батенкова-Бауман та Назар Шевчик. Трьох претендентів на участь в Паралімпіаді мають погодити в Міністерстві молоді та спорту України.

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Теги: Кубок світу, біатлон, волиняни
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