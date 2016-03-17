МВС просить нацгвардійців повідомляти про булінг після трагедії у Дніпрі
Сьогодні, 15:19
Міністерство внутрішніх справ закликало нацгвардійців повідомляти про порушення їхніх прав. Це трапилося після того, як солдат строкової служби Артем Рябчук розстріляв людей.
Про це інформують у пресслужбі МВС.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію МВС за номером 15-36: з понеділка по четвер – з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45.
«Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень», – наголосив Денис Монастирський.
Також, додав міністр, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їх служби
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Про це інформують у пресслужбі МВС.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію МВС за номером 15-36: з понеділка по четвер – з 09:00 до 18:00, у п’ятницю – з 09:00 до 16:45.
«Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в рамках законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення в рамках законів і своїх повноважень», – наголосив Денис Монастирський.
Також, додав міністр, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз’яснення щодо питань їх служби
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