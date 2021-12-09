Волинянка ошукала людей на майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 15:37
Волинянка в Інтернеті продаючи неіснуючий товар та беручи у підприємців товари під обіцянку розрахуватися потім, ошукала потерпілих на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень
Про це повідомляє пресслужба прокурутари Волині.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 24-річній жительці Ковеля повідомили про підозру у вчинені низки шахрайств, у тому числі й в особливо великих розмірах (ч.ч.2, 4 ст.190 КК України).
Слідство вважає, що жінка у березні-квітні 2019 року тричі ошукала ковельчанина, продаючи йому талони на пальне, які він не зміг отоварити в повному обсязі й позбувся майже 260 тисяч гривень.
Окрім того, у квітні 2020 року, продаючи неіснуючий товар через Інтернет та беручи у підприємців товари під обіцянку розрахуватися потім, волинянка ошукала потерпілих іще на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Санкцією ч.4 чт. 190 КК України за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокурутари Волині.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 24-річній жительці Ковеля повідомили про підозру у вчинені низки шахрайств, у тому числі й в особливо великих розмірах (ч.ч.2, 4 ст.190 КК України).
Слідство вважає, що жінка у березні-квітні 2019 року тричі ошукала ковельчанина, продаючи йому талони на пальне, які він не зміг отоварити в повному обсязі й позбувся майже 260 тисяч гривень.
Окрім того, у квітні 2020 року, продаючи неіснуючий товар через Інтернет та беручи у підприємців товари під обіцянку розрахуватися потім, волинянка ошукала потерпілих іще на понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.
У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Санкцією ч.4 чт. 190 КК України за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
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