У Луцьку готують програму підтримки тероборони: що це і для чого





Відповідну пропозицію під час круглого столу «Територіальна оборона як основа захисту громади» у четвер, 3 лютого озвучив голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер, передає



За його словами, аналогічна програма вже діє у Києві, Львові та інших містах, і в контексті загрози російського вторгнення вона є просто необхідною для Луцької громади. Для того, аби сформулювати головні тези, під час круглого столу говорили з представниками мілітарних структур міста. Свої пропозиції озвучили представники військового комісаріату, батальйону територіальної оборони, учасники АТО-ООС та представники громадських формувань Луцька.



«Територіальна оборона – це батальйон, який має захищати нашу громаду. І якщо цей батальйон захищає нас, ми повинні його підтримувати, якось допомагати і комунікувати з цим батальйоном. Важливо знати, як він працює. Однак, окрім підтримки батальйону, програма має готувати, інформувати наше населення, працювати з дітьми в школах. Важливо скоординувати роботу мешканців і тероборони, щоб ми діяли злагоджено і ефективно», – зауважив Тарас Шкітер.



Він також додав, що важливо чітко визначити, за яку сферу тероборони відповідатимуть різні підрозділи влади.



Попередньо, програма складатиметься з п'яти розділів:



-Заходи цивільної оборони у школах

-Організація навчання мешканців громади, підготовка відповідної комунальної інфраструктури

-Матеріально-технічне забезпечення батальйону територіальної оборони

-Інформування мешканців громади

-Забезпечення безперебійної діяльності територіальної оборони в громаді.



Цю пропозицію підтримав заступник військового комісара з територіальної оборони Луцького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Шепєлєв. За його словами, частина заходів у громаді вже відбуваються, але їм бракує злагодженості. Тому над цим варто попрацювати.



Учасниками круглого столу також були заступник командиру батальйону територіальної оборони Луцька Володимир Данилюк, керівник Громадського формування «Самооборона Волині» Данило Гетьман, ветеран АТО Роман Коротицький, офіцер запасу, учасник бойових дій, командир громадського формування «Національні дружини Волинь» Вадим Крикун. Модерував захід депутат Луцькради Михайло Наход.

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