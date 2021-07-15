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Суд звільнив від покарання 21-річного волинянина, який вкрав «Жигулі» і потрапив у ДТП

Суд звільнив від покарання 21-річного волинянина, який вкрав «Жигулі» і потрапив у ДТП
Іваничівський райсуд призначив рік умовно 21-річному юнакові, який вкрав автомобіль ВАЗ–21063 і потрапив на ньому в ДТП.

У момент аварії водій був у стані сп'яніння і в якийсь момент не впорався з керуванням, пише zaxid.net.

З власником автомобіля він підписав угоду про примирення, згідно з якою зобов'язався відшкодувати заподіяну шкоду.

Як йдеться у вироку Іваничівського райсуду від 31 січня, інцидент стався 10 жовтня 2021 року близько 01:00. На території колишньої ферми в селі Заболотці Володимир-Волинського району 21-річний юнак викрав автомобіль ВАЗ–21063. На вулиці Молодіжній він не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Автомобіль, вартість якого становить 13,4 тис. грн, отримав механічні ушкодження на 5,8 тис. грн.

Поліція зазначала, що в момент аварії юнак перебував у стані сп'яніння.

Обвинувачений та власник викраденого автомобіль підписали угоду про примирення, у якій юнак визнав себе винним. Він не лише розкаявся у вчиненому, а й зобов'язався відшкодувати заподіяну шкоду.

Суддя Марта Федечко затвердила цю угоду та визнала юнака винним у порушенні ч.1 ст.289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому призначили рік умовно. Також він повинен оплатити 1 тис. грн процесуальних витрат. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Додамо, що 23 грудня Іваничівський суд призначив юнаку 17 тис. грн штрафу за керування автомобілем у стані сп'яніння.

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Теги: Волинянин, автомобіль, крадіжка, суд
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