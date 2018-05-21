«Чайніз тайм» в АЛЛО: Дні Китаю, знижки 50% та чайні церемонії у Луцьку*

Днів Китаю «Чайніз тайм» та запрошує приєднатися до святкування. На клієнтів очікують знайомство з Китаєм та занурення у традиції цієї країни, зокрема чайна церемонія в магазинах АЛЛО МАХ, цікавий діджитал-квест та, звичайно ж, знижки на товари.





Онлайн: шукайте звіра та полюйте на знижки 50%



12 днів поспіль впродовж цілого дня діятиме унікальна знижка – 50% на один з товарів, причому щодня це буде новий пристрій, який для клієнтів АЛЛО «підготував» один із 12 звірів китайського зодіакального циклу. Це будуть знижко-квести, у яких потрібно розшифрувати категорію та знайти товар за суперціною. Кількість кожного виду товару – лише 10 штук.



Як вполювати знижку



1. Щодня в соціальних мережах АЛЛО розміщуватимуть допис-загадку чи ребус, у якому буде зашифровано певну товарну категорію. Щоб її дізнатися, потрібно розгадати загадку.



2. Відгадавши товарну категорію, потрібно відразу перейти на сайт



3. Кількість акційного товару обмежена, тож він дістанеться лише 10 найспритнішим клієнтам. Деталі квесту нечуваного квесту «Полювання на знижку 50%. Шукайте звіра!»:







Офлайн: знижки 30% відвідувачам АЛЛО у китайському образі



Костюмовані маскаради – одна з традицій святкування Нового року в Китаї. 1-7 лютого АЛЛО дарує знижки до 30% на деякі товари для відвідувачів, котрі завітають до магазинів АЛЛО, АЛЛО МАХ та Mi Store у китайському етнокостюмі чи в образі, що містить традиційну китайську атрибутику.



«Чайніз тайм» в АЛЛО та китайські чайні церемонії



У вісьмох магазинах АЛЛО MAX відбудуться чайні церемонії, якими Китай славиться на весь світ.



Чайні церемонії відбудуться й у Луцьку 10 лютого. У містян буде можливість долучитися до китайської культури. На вході до магазину відвідувачів зустрічатиме аніматор у китайському вбранні, а чайний майстер розповість історію чаю, розкриє тонкощі і нюанси споживання цього напою, розкаже легенди та поділиться цікавими фактами, а головне – продемонструє, як правильно заварювати та пити чай. Ну і, звісно, пригостить гостей церемонії ароматним напоєм. Під час церемонії учасники зможуть скуштувати до п’яти видів чаю та насолодитися кожним його ковтком.



Чайні церемонії починатимуться о 17:00 та триватимуть до 20:00 за адресою АЛЛО МАХ, м. Луцьк, ТРЦ "ПортCity", вул. Сухомлинського, 1.



Чайна церемонія триває до години та розрахована на 20 гостей. Взяти участь у ній можуть усі охочі, причому безкоштовно. Участь у цій події можна поєднати із вдалими покупками зі знижками. Заходи відбудуться з дотриманням карантинних вимог.



Запрошують відвідати чайні церемонії в АЛЛО МАХ та насолодитися китайським чаєм!



Деталі чайних церемоній за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1-12 лютого 2022 року національний маркетплейс АЛЛО святкуватиме Китайський Новий рік з таким же розмахом, як і в Китаї, де він є гучним та веселим святом. АЛЛО ініціює проведеннята запрошує приєднатися до святкування. На клієнтів очікують знайомство з Китаєм та занурення у традиції цієї країни, зокрема чайна церемонія в магазинах АЛЛО МАХ, цікавий діджитал-квест та, звичайно ж, знижки на товари.12 днів поспіль впродовж цілого дня діятиме унікальна знижка – 50% на один з товарів, причому щодня це буде новий пристрій, який для клієнтів АЛЛО «підготував» один із 12 звірів китайського зодіакального циклу. Це будуть знижко-квести, у яких потрібно розшифрувати категорію та знайти товар за суперціною. Кількість кожного виду товару – лише 10 штук.1. Щодня в соціальних мережах АЛЛО розміщуватимуть допис-загадку чи ребус, у якому буде зашифровано певну товарну категорію. Щоб її дізнатися, потрібно розгадати загадку.2. Відгадавши товарну категорію, потрібно відразу перейти на сайт allo.ua , відкрити цю категорію та шукати картку товару зі знаком звіра дня – саме його можна негайно придбати зі знижкою 50%.3. Кількість акційного товару обмежена, тож він дістанеться лише 10 найспритнішим клієнтам. Деталі квесту нечуваного квесту «Полювання на знижку 50%. Шукайте звіра!»: https://allo.ua/ua/chinese-time/ Костюмовані маскаради – одна з традицій святкування Нового року в Китаї. 1-7 лютого АЛЛО дарує знижки до 30% на деякі товари для відвідувачів, котрі завітають до магазинів АЛЛО, АЛЛО МАХ та Mi Store у китайському етнокостюмі чи в образі, що містить традиційну китайську атрибутику.У вісьмох магазинах АЛЛО MAX відбудуться чайні церемонії, якими Китай славиться на весь світ.Чайні церемонії відбудуться й у Луцьку 10 лютого. У містян буде можливість долучитися до китайської культури. На вході до магазину відвідувачів зустрічатиме аніматор у китайському вбранні, а чайний майстер розповість історію чаю, розкриє тонкощі і нюанси споживання цього напою, розкаже легенди та поділиться цікавими фактами, а головне – продемонструє, як правильно заварювати та пити чай. Ну і, звісно, пригостить гостей церемонії ароматним напоєм. Під час церемонії учасники зможуть скуштувати до п’яти видів чаю та насолодитися кожним його ковтком.Чайні церемонії починатимуться о 17:00 та триватимуть до 20:00 за адресою АЛЛО МАХ, м. Луцьк, ТРЦ "ПортCity", вул. Сухомлинського, 1.Чайна церемонія триває до години та розрахована на 20 гостей. Взяти участь у ній можуть усі охочі, причому безкоштовно. Участь у цій події можна поєднати із вдалими покупками зі знижками. Заходи відбудуться з дотриманням карантинних вимог.Запрошують відвідати чайні церемонії в АЛЛО МАХ та насолодитися китайським чаєм!Деталі чайних церемоній за посиланням: https://allo.ua/ua/promo/open/shopping/

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