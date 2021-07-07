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ВНУ – на 31-ому місці: з’явився новий рейтинг українських вишів

ВНУ – на 31-ому місці: з’явився новий рейтинг українських вишів
Іспанська Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») опублікувала новий випуск рейтингу вишів Webometrics Ranking of World Universities.

Рейтинг враховує кількість зовнішніх посилань на сайт університету, дані SCImago про публікації у Scopus та дані цитованості публікацій у відкритому доступі від Google Scholar, пише Перший.

Так, Волинський національний університет опинився на 31-ому місці серед українських вишів (4350-е місце у світовому рейтингу), а Луцький національний технічний університет – на 47-ому (5238-е у світі).

Перша ж п’ятірка українських вишів у рейтингу виглядає так: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України КПІ, Сумський державний університет, Національний авіаційний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Нагадаємо, студентів ВНУ планують залучати до територіальної оборони.

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Теги: ВНу, рейтинг, університети
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