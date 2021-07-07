ВНУ – на 31-ому місці: з’явився новий рейтинг українських вишів





Рейтинг враховує кількість зовнішніх посилань на сайт університету, дані SCImago про публікації у Scopus та дані цитованості публікацій у відкритому доступі від Google Scholar, пише



Так, Волинський національний університет опинився на 31-ому місці серед українських вишів (4350-е місце у світовому рейтингу), а Луцький національний технічний університет – на 47-ому (5238-е у світі).



Перша ж п’ятірка українських вишів у рейтингу виглядає так: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України КПІ, Сумський державний університет, Національний авіаційний університет, Харківський національний університет радіоелектроніки.



Нагадаємо, студентів ВНУ планують залучати до територіальної оборони.

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