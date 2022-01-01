У Луцьку – ДТП: не розминулися два легковики. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.



Водій Daewoo Gentra перед початком обгону не впевнився в безпечності маневру і внаслідок цього здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet Lacetti.



Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження з матеріальними збитками.



На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 3 лютого, близько 11-ї години на вулиці Героїв УПА у Луцьку сталася ДТП.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Водій Daewoo Gentra перед початком обгону не впевнився в безпечності маневру і внаслідок цього здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet Lacetti.Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження з матеріальними збитками.На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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