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У Луцьку – ДТП: не розминулися два легковики. ФОТО

У Луцьку – ДТП: не розминулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 3 лютого, близько 11-ї години на вулиці Героїв УПА у Луцьку сталася ДТП.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Водій Daewoo Gentra перед початком обгону не впевнився в безпечності маневру і внаслідок цього здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet Lacetti.

Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

На винуватця патрульні склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку – ДТП: не розминулися два легковики. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, автотроща
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