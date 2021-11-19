Без звернення до лікаря строком на 5 днів: е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно





Про це йшлося у четвер, 3 лютого, під час засідання Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я, пише



"Зростає навантаження на центри первинної медичної допомоги і сімейних лікарів у зв’язку зі зверненнями про відкриття лікарняних. Через це погоджено текст наказу про відновлення практики дистанційного відкриття електронних лікарняних на п’ять днів із подальшим зверненням до лікаря", - йдеться в повідомленні



Так, вразі необхідності продовження лікарняного (на більше ніж 5 днів), пацієнту необхідно звернутися до лікаря, аби продовжити термін, або навпаки закрити лікарняний.



Нагадаємо, що в МОЗ дозволили до 1 травня 2022 року в чотирьох випадках видавати не електронні лікарняні, а паперові. Раніше дозвіл існував лише до 1 лютого.

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