Хлопця, який на смерть збив 19-річну дівчину в Замшанах, втік та спалив авто, взяли під варту

Анатолія Олексюка, який за кермом Audi на євро номерах збив на смерть 19-річну дівчину у селі Замшани, а тоді втік та переховувався.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів прокурор Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури Антон Шептур.



Рішення про взяття під варту винуватця смертельної аварії на 58 днів із правом внесення застави (148 860 гривень) сьогодні, 3 лютого, прийняв Ратнівський районний суд.



Нагадаємо,



Відтоді його розшукувала поліція, повідомлення про встановлення місця перебування опублікували засоби масової інформації, допомагали в пошуках місцеві. Згодом



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