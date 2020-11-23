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Хлопця, який на смерть збив 19-річну дівчину в Замшанах, втік та спалив авто, взяли під варту

Хлопця, який на смерть збив 19-річну дівчину в Замшанах, втік та спалив авто, взяли під варту
Взяли під варту Анатолія Олексюка, який за кермом Audi на євро номерах збив на смерть 19-річну дівчину у селі Замшани, а тоді втік та переховувався.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів прокурор Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури Антон Шептур.

Рішення про взяття під варту винуватця смертельної аварії на 58 днів із правом внесення застави (148 860 гривень) сьогодні, 3 лютого, прийняв Ратнівський районний суд.

Нагадаємо, автопригода трапилась уночі, 30 січня, у Ковельському районі. Водій Audi наїхав на пішохідку, яка загинула, та покинув місце події.

Відтоді його розшукувала поліція, повідомлення про встановлення місця перебування опублікували засоби масової інформації, допомагали в пошуках місцеві. Згодом знайшли спалене авто Анатолія Олексюка, а через якийсь час хлопець сам здався поліції.

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Теги: Анатолій Олексюк, Замшани, збив на смерть, взяли під варту, ДТП
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