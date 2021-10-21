Як вдало інвестувати в комерційну нерухомість у Ковелі*





У сюжеті зібрані коментарі та пояснення, як вдало зробити інвестицію в комерційну нерухомість.







Окрім комерційних приміщень, в ЖК “Парковий квартал” залишилась на продаж одна квартира. Це - 1-кімнатне помешкання площею 48,3 м2. Ціна - від 14 900 грн/м2 при повній оплаті, також є можливість безвідсоткового відтермінування до червня 2022 року.



Квартира розташована на 1 поверсі нового будинку. Площа кімнати - 18,8 м2, також є простора кухня (16,4 м2) та передпокій (6 м2).



ЧИМ ОСОБЛИВИЙ ТРЕТІЙ БУДИНОК «ПАРКОВОГО КВАРТАЛУ»?



- ЖК розташований на вул. Глібова, до центру Ковеля – 2,5 км. Поряд - хороша інфраструктура, два дитячих садки та дві школи, а також - гарна природа та місця для відпочинку.

- Стильна і сучасна архітектура. Будинок має особливий дизайн фасаду, усі вікна та лоджії - панорамні.

- Ліфти у під'їздах. Це перша в Ковелі 5-поверхівка, де будуть встановлені ліфти.

- Комерційні приміщення на 1 поверсі. Мешканці будуть жити у місці, де під боком є усе необхідне – магазини, кафе, салони тощо.

- Усі квартири продаються з чистовими стяжкою і штукатуркою, заведеними в квартиру комунікаціями, котлом з радіаторами опалення, протизламними вхідними дверима і енергоощадними вікнами.

- Зразковий благоустрій, паркомісця, просторий дитячий майданчик, відпочинкова зона і багато простору.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:



+38 067 544 71 96



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



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