В округах Ковельської територіальної громади звітують старости. ФОТО

Уже рік як утворена Ковельська територіальна громада, до складу якої входить Ковель та 14 сіл.Про результати своєї роботи за перший рік на виборній посаді старости вперше звітують перед мешканцями своїх округів.Міський головатак прокоментував звіти, на яких побував разом із секретарем ради: «Цікаве спостереження: звіти сприймаються, як належне. І до них менше питань. Найбільше дискусій - це плани на рік».У неділю, 23 січня, найпершим про свою роботу за 2021 рік звітував староста Зеленського округу –. Оголосив староста і план роботи на цей рік.Мешканці сіл доєднались до розмови. Вони просили встановити дитячий майданчик, відновити філію Ковельської музичної школи. Також говорили про необхідність реконструкції центрального водопроводу в селі Воля-Ковельська, їх цікавило, коли розпочне роботу амбулаторія в селі Зелена.«Тож перший, дуже непростий рік вже у складі Ковельської територіальної громади, можна назвати успішним. І цей успіх - це також підтримка людей, яким близька проблематика цих сіл», - підсумував Ігор Чайка.30 січня про свою роботу звітували ще двоє старост – Тойкутського і Білинського округів.В Тойкуті, Доротищі і Гішині –, в Білині –Тут також люди активно долучались до жвавих дискусій про майбутнє своїх сіл.У Тойкуті це вивіз і роздільне збирання сміття на території сіл, доля старої і аварійної будівлі біля нового дитячого майданчика в центрі Тойкута, ремонт доріг і встановлення вуличного освітлення в окремих місцях.У Білині цікавилися ремонтом дороги Ковель-Колодниця, реконструкцією Будинку культури, просили про будівництво дитячого майданчика в Колодниці, питали про футбольну команду і розвиток спорту в селах.Найчастіше звучала проблема - відсутність вуличного освітлення.Як зазначив Ігор Чайка, цього року в Ковелі розпочинають реалізацію проекту спільно з міжнародною організацією НЕФКО, де передбачене облаштування сучасного LED-освітлення на 120 вулицях громади. Це вивільнить ресурс, який дасть змогу закрити питання на тих 6 вулицях Тойкутського старостинського округу, де освітлення взагалі немає.Перед громадами своїх сіл старости вже відзвітували. Попереду – звіт перед депутатами на лютневій сесії міської ради.Ковельська територіальна громада утворена у 2020 році. Села, що входять до її складу, поділені чотири на стростинські округи: Зеленський (Зелена, Воля Ковельська), який очолює; Тойкутський (Доротище, Гішин, Тойкут, Заріччя, Воля, Лапні, Любче) –; Білинський (Білин, Колодниця) –; Ружинський (Городилець, Ружин, Клевецьк) –З утворенням громади і приєднанням до міста села повинні були синхронізуватися з Ковелем, налагодити тісну співпрацю з міським головою, депутатами міської ради, структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, а також пережити багато змін.А про результати своєї роботи звітувати перед мешканцями своїх округів.Для попереднього ознайомлення за тиждень до звіту, його текстову частину оприлюднюють на офіційних інтернет-ресурсах громади.На таких зборах-звітах аналізують роботу старост, озвучують свої думки з тих чи тих питань, обговорюють плани на майбутнє, визначаються з пріоритетними напрямками у роботі органу місцевого самоврядування.