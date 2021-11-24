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У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей

У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей
У Волинській обласній інфекційній лікарні збільшили кількість ліжкомісць для дітей. На початок підйому захворюваності дітей на коронавірус у медзакладі було 80 ліжок, нині — 110.

Про це розповіла Суспільному тимчасово виконуюча обов'язки директора медзакладу Галина Морочковська.

Також в лікарні відкрили ще одне відділення.

Зі слів Галини Морочковської, за останній тиждень медики спостерігають великий ріст захворюваності на COVID-19 серед дітей. Якщо станом на 2 лютого у лікарні було 72 дітей, то зранку 3 лютого — 80, з них 29 — до року. "Серед дітей до року є, навіть, така маленька дитина, якій всього два тижні", — каже лікарка.

Кожен день до обласної інфекційної лікарні госпіталізовують 20 дітей з інфекційною хворобою, або підозрою на неї. Більшість ушпиталених – діти до п'яти років.

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Теги: ліжкомісця, діти, Волинь, лікарня, інфекційна лікарня
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