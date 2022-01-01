Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого

У п'ятницю, 4 лютого, на Волині буде хмарність, вночі невеликий сніг, вдень невеликий сніг та мокрий сніг.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах – ожеледиця.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.Температура вночі від -3° до -2°, вдень +1°.