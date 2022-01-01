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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
У п'ятницю, 4 лютого, на Волині буде хмарність, вночі невеликий сніг, вдень невеликий сніг та мокрий сніг.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах – ожеледиця.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

Температура вночі від -3° до -2°, вдень +1°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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