Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 4 лютого
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 4 лютого, на Волині буде хмарність, вночі невеликий сніг, вдень невеликий сніг та мокрий сніг.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Температура вночі від -3° до -2°, вдень +1°.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
На дорогах – ожеледиця.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Сніг, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Температура вночі від -3° до -2°, вдень +1°.
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