На дорозі Луцьк–Дубно комунальники сипали протиожеледну суміш просто в калюжі. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



На горезвісній автодорозі Луцьк – Дубно, яка перебуває у вкрай розбитому стані, комунальники на спецмашині посипали дорогу сумішшю від ожеледиці. І це в той момент, коли крига вже розтанула.



Відео оприлюднив у мережі очевидець – луцький активіст Сергій Поха. Чоловіка обурив не лише жахливий стан дорожнього покриття, яке всіяне ямами та вибоїнами, а й запізніла реакція автодорожників, які вийшли на посипання вже під час відлиги. Тому свій запис користувач саркастично підписав «головне не забути посипати».



Окрім цього, йому вдалось зазняти на відео, як спецавтомобіль з порушенням правил дорожнього руху здійснює обгін вантажівки праворуч, при цьому оббризкуючи багнюкою інших учасників дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині комунальники посипали протиожеледною сумішшю калюжі.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV». На горезвісній автодорозі Луцьк – Дубно, яка перебуває у вкрай розбитому стані, комунальники на спецмашині посипали дорогу сумішшю від ожеледиці. І це в той момент, коли крига вже розтанула.Відео оприлюднив у мережі очевидець – луцький активіст Сергій Поха. Чоловіка обурив не лише жахливий стан дорожнього покриття, яке всіяне ямами та вибоїнами, а й запізніла реакція автодорожників, які вийшли на посипання вже під час відлиги. Тому свій запис користувач саркастично підписав «головне не забути посипати».Окрім цього, йому вдалось зазняти на відео, як спецавтомобіль з порушенням правил дорожнього руху здійснює обгін вантажівки праворуч, при цьому оббризкуючи багнюкою інших учасників дорожнього руху.

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