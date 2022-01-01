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На дорозі Луцьк–Дубно комунальники сипали протиожеледну суміш просто в калюжі. ВІДЕО

На дорозі Луцьк–Дубно комунальники сипали протиожеледну суміш просто в калюжі. ВІДЕО
На Волині комунальники посипали протиожеледною сумішшю калюжі.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».

На горезвісній автодорозі Луцьк – Дубно, яка перебуває у вкрай розбитому стані, комунальники на спецмашині посипали дорогу сумішшю від ожеледиці. І це в той момент, коли крига вже розтанула.

Відео оприлюднив у мережі очевидець – луцький активіст Сергій Поха. Чоловіка обурив не лише жахливий стан дорожнього покриття, яке всіяне ямами та вибоїнами, а й запізніла реакція автодорожників, які вийшли на посипання вже під час відлиги. Тому свій запис користувач саркастично підписав «головне не забути посипати».

Окрім цього, йому вдалось зазняти на відео, як спецавтомобіль з порушенням правил дорожнього руху здійснює обгін вантажівки праворуч, при цьому оббризкуючи багнюкою інших учасників дорожнього руху.


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Теги: курйоз, Волинь, дорога
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Коментарі 1
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Це вже Рівненська область!!! Вивчіть дороги Волинської області!
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