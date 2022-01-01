На дорозі Луцьк–Дубно комунальники сипали протиожеледну суміш просто в калюжі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:14
На Волині комунальники посипали протиожеледною сумішшю калюжі.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
На горезвісній автодорозі Луцьк – Дубно, яка перебуває у вкрай розбитому стані, комунальники на спецмашині посипали дорогу сумішшю від ожеледиці. І це в той момент, коли крига вже розтанула.
Відео оприлюднив у мережі очевидець – луцький активіст Сергій Поха. Чоловіка обурив не лише жахливий стан дорожнього покриття, яке всіяне ямами та вибоїнами, а й запізніла реакція автодорожників, які вийшли на посипання вже під час відлиги. Тому свій запис користувач саркастично підписав «головне не забути посипати».
Окрім цього, йому вдалось зазняти на відео, як спецавтомобіль з порушенням правил дорожнього руху здійснює обгін вантажівки праворуч, при цьому оббризкуючи багнюкою інших учасників дорожнього руху.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
На горезвісній автодорозі Луцьк – Дубно, яка перебуває у вкрай розбитому стані, комунальники на спецмашині посипали дорогу сумішшю від ожеледиці. І це в той момент, коли крига вже розтанула.
Відео оприлюднив у мережі очевидець – луцький активіст Сергій Поха. Чоловіка обурив не лише жахливий стан дорожнього покриття, яке всіяне ямами та вибоїнами, а й запізніла реакція автодорожників, які вийшли на посипання вже під час відлиги. Тому свій запис користувач саркастично підписав «головне не забути посипати».
Окрім цього, йому вдалось зазняти на відео, як спецавтомобіль з порушенням правил дорожнього руху здійснює обгін вантажівки праворуч, при цьому оббризкуючи багнюкою інших учасників дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це вже Рівненська область!!! Вивчіть дороги Волинської області!
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