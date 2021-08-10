Через «Ягодин» в Україну прибув гуманітарний конвой з Польщі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:35
В Україну прибула чергова колона вантажівок для доправлення допомоги, яку Урядове агентство стратегічного розвитку, що працює в рамках Міністерства закордонних справ Республіки Польща, передає Державній службі з надзвичайних ситуацій.
На Волинь вантажівки прибули 2 лютого, - йдеться на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.
3 лютого о 6:00 чергова колона з 9 вантажівок рушила з митного посту «Ягодин» у напрямку Києва.
Вантаж, вагою близько 38 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19.
Від пункту пропуску на кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС.
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На Волинь вантажівки прибули 2 лютого, - йдеться на сайті ГУ ДСНС у Волинській області.
3 лютого о 6:00 чергова колона з 9 вантажівок рушила з митного посту «Ягодин» у напрямку Києва.
Вантаж, вагою близько 38 тонн, включає табірні ліжка, ковдри, медичну постільну білизну, респіратори та елементи до них, а також інфузійні набори типу IS. Усе це передається на запит української сторони для боротьби із COVID-19.
Від пункту пропуску на кордоні «Дорогуськ-Ягодин» вантажівки супроводжують рятувальники ДСНС.
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