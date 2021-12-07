У волинському селищі перейменують вулиці з радянськими назвами





Про це йдеться на сайті селищної ради.



Перей менувати хочуть вулиці Чапаєва, Ярослава Галана, Колгоспна, Островського та провулків Ярослава Галана, Колгоспний.



Організатор громадського обговорення – Любешівська селищна рада.



Громадське обговорення проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичними особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».



Пропозиція щодо перейменування вулиць і провулків внесена Українським інститутом національної пам'яті, а також мешканцями селища Любешів.



Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення цього повідомлення на поштову адресу: вул. Незалежності, 53, смт Любешів Камінь-Каширський район Волинська область, 44201 та на електронну пошту:



Громадське обговорення заплановано провести у формі консультацій з громадськістю на офіційному веб-сайті Любешівської селищної ради, зборів та зустрічей з жителями селища Любешів в строк до 10 березня 2022 року.



Про час і місце проведення зборів та зустрічей буде повідомлено додатково, шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті селищної ради.



Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

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