Жителі столітнього будинку в Луцьку скаржаться на аварійний стан будівлі. ВІДЕО





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Як розповів директор житлово-комунального підприємства № 3 Руслан Юлдашев, мешканці будинку на вулиці Данила Галицького, 8 мають 22 тисячі гривень боргу.



В яких умовах живуть лучани на Данила Галицького, 8 та чому мають борг



Востаннє ремонт проводили в 90-х роках, нині в будинку прогнутий дах і гнилі крокви, – каже лучанин Микола Юрченко. "Криша в плачевному стані. Своїми силами затикали ті дірки, щоб вода нам просто не текла на голову, тряпками, десь монтажною піною. Вікна які там були вибиті, заколотили фанерами, щоб сніг не летів", – каже чоловік.



На другому поверсі у квартирі площею 13 квадратних метрів разом із шістьма онуками та донькою живе Тетяна Решнюк.



"На голову капає, коли дощ чи сніг там тане. Тут все електрика йде, проводи. Відкриваю двері. Проводи можна рукою дістати. Два дні тому горіли", – каже жінка.



Зі слів мешканки Олени Мусейкіної, коли вздовж дороги їде транспорт, будинок постійно вібрує, через що утворюються тріщини.



Мешканці будинку з проханням відремонтувати дах неодноразово зверталися до житлово-комунального підприємства № 3, яке обслуговує будинок. Зі слів Віталія Бойчука, власникам квартир запропонували ремонт на умовах співфінансування.



"Багато хто не готовий, гроші відразу. Якби це було якесь відтермінування, багато хто б погодився. Якщо взяти ремонт 500 тисяч, 250 на 14 квартир. Тут пенсіонери є, які не знайдуть цих коштів.", – зазначив лучанин.



Зі слів Віталія Бойчука, на бездіяльність ЖКП № 3 люди писали заяву в прокуратуру, однак результатів це не дало. Відтоді за послуги не платять, – говорить чоловік.



Що кажуть у житлово-комунальному підприємстві

Зі слів директора житлово-комунального підприємства № 3 Руслана Юлдашева, якщо мешканці будинку виплатять борг, то матимуть 11 тисяч гривень на ремонт.



"У законі передбачено, якщо мешканці не платять за управління будинком, управитель має право призупинити надавати будь-яку послугу в тому будинку", – додав комунальник.



Зі слів керівника ЖКП № 3 будинків у Луцьку, де більшість жильців оплачують послугу за управління, є одиниці. Один із таких – на вулиці Стрілецькій, 31. Майстриня житлово-комунального підприємства Людмила Перун говорить: більшість жильців сплачують за послуги вчасно, відтак тут триває ремонт під’їзду.



"Відбиваємо стару штукатурку, грунтуємо, якщо є грибок, грунтовкою проходимо, тоді шпаклюємо. Тоді білимо і фарбуємо. І поручні і перила, вікна, двері. Проводимо ремонт сходової клітинки", – додала майстриня.



Усього ЖКП № 3 обслуговує 350 луцьких будинків, мешканці яких боргують за послугу управління 4 мільйони 695 тисяч гривень. Через борги комунальники не мають грошей на ремонти під’їздів і комунікацій в них, – каже керівник підприємства.



Як додав Руслан Юлдашев, за окремими будинками фіксують значні борги, зокрема 72 тисячі гривень боргу мають за мешканцями будинку на Волі, 19, ще 90 тисяч 637 гривень боргують мешканці будинку на Грушевського, 9.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку будинок на вулиці Данила Галицького, 8 потребує капітального ремонту. Його збудували в 1907 році: тут зношені комунікації і електропроводка, стіни в тріщинах та протікає дах.Про це повідомляє Суспільне. Як розповів директор житлово-комунального підприємства № 3 Руслан Юлдашев, мешканці будинку на вулиці Данила Галицького, 8 мають 22 тисячі гривень боргу.Востаннє ремонт проводили в 90-х роках, нині в будинку прогнутий дах і гнилі крокви, – каже лучанин Микола Юрченко. "Криша в плачевному стані. Своїми силами затикали ті дірки, щоб вода нам просто не текла на голову, тряпками, десь монтажною піною. Вікна які там були вибиті, заколотили фанерами, щоб сніг не летів", – каже чоловік.На другому поверсі у квартирі площею 13 квадратних метрів разом із шістьма онуками та донькою живе Тетяна Решнюк."На голову капає, коли дощ чи сніг там тане. Тут все електрика йде, проводи. Відкриваю двері. Проводи можна рукою дістати. Два дні тому горіли", – каже жінка.Зі слів мешканки Олени Мусейкіної, коли вздовж дороги їде транспорт, будинок постійно вібрує, через що утворюються тріщини.Мешканці будинку з проханням відремонтувати дах неодноразово зверталися до житлово-комунального підприємства № 3, яке обслуговує будинок. Зі слів Віталія Бойчука, власникам квартир запропонували ремонт на умовах співфінансування."Багато хто не готовий, гроші відразу. Якби це було якесь відтермінування, багато хто б погодився. Якщо взяти ремонт 500 тисяч, 250 на 14 квартир. Тут пенсіонери є, які не знайдуть цих коштів.", – зазначив лучанин.Зі слів Віталія Бойчука, на бездіяльність ЖКП № 3 люди писали заяву в прокуратуру, однак результатів це не дало. Відтоді за послуги не платять, – говорить чоловік.Зі слів директора житлово-комунального підприємства № 3 Руслана Юлдашева, якщо мешканці будинку виплатять борг, то матимуть 11 тисяч гривень на ремонт."У законі передбачено, якщо мешканці не платять за управління будинком, управитель має право призупинити надавати будь-яку послугу в тому будинку", – додав комунальник.Зі слів керівника ЖКП № 3 будинків у Луцьку, де більшість жильців оплачують послугу за управління, є одиниці. Один із таких – на вулиці Стрілецькій, 31. Майстриня житлово-комунального підприємства Людмила Перун говорить: більшість жильців сплачують за послуги вчасно, відтак тут триває ремонт під’їзду."Відбиваємо стару штукатурку, грунтуємо, якщо є грибок, грунтовкою проходимо, тоді шпаклюємо. Тоді білимо і фарбуємо. І поручні і перила, вікна, двері. Проводимо ремонт сходової клітинки", – додала майстриня.Усього ЖКП № 3 обслуговує 350 луцьких будинків, мешканці яких боргують за послугу управління 4 мільйони 695 тисяч гривень. Через борги комунальники не мають грошей на ремонти під’їздів і комунікацій в них, – каже керівник підприємства.Як додав Руслан Юлдашев, за окремими будинками фіксують значні борги, зокрема 72 тисячі гривень боргу мають за мешканцями будинку на Волі, 19, ще 90 тисяч 637 гривень боргують мешканці будинку на Грушевського, 9.

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