Показали фото волинських сіл, які зробили льотчики Люфтваффе у 1944 році

Показали серію розвідувальних аерофотознімків різних міст Волині, зроблених у 1944 році з борту літаків-розвідників зі складу Військово-Повітряних Сил (Люфтваффе) нацистської Німеччини.Фото опублікували на сторінці Організаціїволинських авіалюбителів у фейсбуці.Фотографії зберігає в особистому архіві житель Луцька, історик та краєзнавець Роман Павлюк.Оригінальні підписи під фотографіями, зроблені Романом, подаємо нижче без змін:Фотографія № 1 - середмістя смт. Мацеїв (нині Луків) у колишньому Турійському районі. Знімок зроблений 24-го серпня 1944 року. Праворуч палацова резиденція Мьончинських, у якій перед війною містився католицький жіночий монастир та вчительська семінарія, при в'їзді до містечка - церква Св. Параскеви з дзвіницею та костел Св. Станіслава, видно також синагогу.Фотографія № 2 - район залізничної станції м. Любомль.Знімок зроблений 22-го серпня 1944 року.Фотографія № 3 - м. Володимир. Знімок зроблений 18-го вересня 1944 року. Насамперед помітні масштабні руйнування єврейського штетлу, який знаходився між замчищем і Ринковим майданом. Тут видно Велику синагогу, яка під час війни була лише пошкоджена, а зруйнована вже у 1951 році. На цьому фрагменті фото добре видно Успенський собор, соборну дзвіницю, домініканський монастир, каплицю св. Володимира, замчище з в'язницею посередині, критий ринок, неіснуючі сьогодні торгові ряди, парафіяльний костел і зруйновану після війни дзвіницю перед ним, колишнє повітове староство, єзуїтський костел з монастирем, лютеранську кірху, Василівську церкву, русло річки Смоча.Фотографія № 4 - м. Любомль і його залізнична станція. Знімок зроблений 28-го травня 1944 року.Фотографія № 5 - залізнична станція м. Ківерці. Знімок зроблений 18-го вересня 1944 року.Фотографія № 6 - м. Берестечко в колишньому Горохівському районі. Знімок зроблений 22-го липня 1944 року. На фотографії можна роздивитись міст через річку Стир, острівне положення середмістя, Троїцький костел, Троїцьку церкву, маєток Плятерів, "Мурований стовп" Олександра Пронського, православний цвинтар з Георгіївською церквою у Пісках.Фотографія № 7 - середмістя м. Устилуг. Знімок зроблений 18-го вересня 1944 року. В центральній частині фотографії можна побачити костел Пресвятого Імені Ісуса та корпуси капуцинського монастиря, обнесені муром. Костел і монастир були зруйновані після 1960 року.