Білорусь поширює фейк про запуск безпілотника з території Волині





За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, це чергова провокація влади з Білорусі. Про це він повідомив у своєму Twitter, - пише



«На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону», – йдеться у дописі речника.



Про український безпілотник, який начебто незаконно перетнув білоруський кордон, повідомили 3 лютого на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі. Там заявили, що посла України вже викликали і заявили про «рішучий протест».



У заяві йдеться про те, що літальний апарат нібито зафіксували ще 24 лютого. Проте незрозуміло, чому про подію повідомили тільки сьогодні. Українській стороні донесли до відома, що вона «навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні». Інформацію підхопили білоруські сайти і Telegram-канали.



У Міноборони Білорусі повідомили, що «безпілотник» був запущений 24 січня о 10:58 у районі села Піща Ковельського (колишнього Шацького) району Волинської області за 1,7 кілометра від кордону з Республікою Білорусь. Однак, як повідомили в МЗС України, інформація про безпілотник не відповідає дійсності.



До слова, поблизу вищезазначеного села розташований пункт пропуску «Піща» на кордоні з Білоруссю. З білоруського боку знаходиться пункт пропуску «Олтуш» на трасі Р98 у напрямку Малорити. Пункт пропуску «Піща» не працює з початку введення карантинних обмежень через коронавірус.



Цікаво, що на фото, яке активно поширили білоруські ЗМІ, безпілотник лише віддалено схожий на український. Скоріше за все, це просто копія, або старий український літальний апарат, який могли збити окупанти на Донбасі і переправити через Росію до Білорусі, щоб спробувати дискредитувати Україну. Про це пише у Telegram одеський журналіст Олександр Коваленко.



«Російські та білоруські пропагандисти заявляють, що у Білорусі збили український БПЛА, який «вторгся» у повітряний простір РБ. При цьому було представлено фото збитого БПЛА та названо його тип – Spectator. А тепер, увага, фото українського БПЛА Spectator та невелика розвага – знайдіть 10 відмінностей. Так, я не виключаю, що у білоруської сторони можуть бути останки українських БПЛА, які були збиті окупантами на Донбасі і переправлені через Росію в РБ, для організації провокації, через яку через Мінськ спробують дискредитувати Україну. Але, очевидно, що той БПЛА, який російські та білоруські пропагандисти видають за збитий український Spectator хоч віддалено на нього і схожий, але все ж таки більш нікчемна дешева копія, ніж неповторний оригінал», – йдеться у дописі.





Як прокоментувала директорка Європейської експертної асоціації Марія Авдєєва у Telegram, мета подібних заяв – створити привід для провокацій Кремля, який має повний контроль над військовою сферою Білорусі.



«Це чергова кремлівська інформаційна операція з метою звинуватити Україну та вплинути на перемовини Зеленський-Ердоган, які відбуваються сьогодні. Окрім іншого там напевно будуть обговорювати будівництво в Україні заводу з виробництва «Байрактарів».



При цьому провокація зліплена невміло. Білорусь заявила, що ППО посадили дрон ще 24 січня, але опублікувати «новину» вирішили зараз у день візиту президента Туреччини», – йдеться у дописі.



Журналіст Олександр Коваленко опублікував детальний розбір, і пояснив, чому безпілотний літальний апарат, який показали в Білорусі, не український Spectator. Далі – слова автора.



Розглянемо їх детально.





1. Насамперед, у вічі впадає неоднозначного призначення накладка на білоруському БПЛА, розміщена біля самого гвинта. В оригінальному українському БПЛА Spectator така накладка відсутня, а сам він має ідеальну форму.



Також зверніть увагу на відстань між пропелером і кришкою доступу до моторного блоку. У білоруського БПЛА вона в рази менша, ніж в українського оригінального БПЛА Spectator.





2. Так само в очі впадає зовсім різне кріплення крил, яке просто неможливо не помітити.



3.І у білоруського та українського БПЛА зовсім різний кіль – хвіст. Хвіст безпілотників відрізняється як формою, так і виконанням, що неможливо не помітити.



Загалом, два БПЛА мають деяку схожість фюзеляжем та виконанням, але все ж таки білоруський апарат нічого спільного з українським БПЛА Spectator не має.





Очевидно, в Білорусі зрозуміли бездарність фейку, що розповсюджується, і вирішили закинути в інформаційний простір версію, що це не БПЛА Spectator, а UJ-22 «Укрджет». Але якщо порівняти білоруський апарат з UJ-22 «Укрджет», то різниця між ними ще більша.





«Я не виключаю, що у Білорусі для створення цієї провокації могли використовувати фюзеляж БПЛА Spectator, який міг бути переданий білоруській стороні росіянами, у яких, у свою чергу, залишки українського безпілотника виявилися з Донбасу.







Це, наприклад, пояснює те, що при зовнішній схожості фюззеляжу, проглядається досить багато відмінних елементів, які могли стати наслідком ремонту БПЛА, для надання йому більш-менш осудного вигляду», – підсумовує журналіст.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У МЗС Білорусі заявили, що Україна запустила безпілотний літальний апарат на територію Білорусі начебто «для незаконної розвідки над воєнним полігоном Брестським», проте цю інформацію одразу ж спростували у МЗС України.За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, це чергова провокація влади з Білорусі. Про це він повідомив у своєму Twitter, - пише Район.in.ua. «На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону», – йдеться у дописі речника.Про український безпілотник, який начебто незаконно перетнув білоруський кордон, повідомили 3 лютого на сайті Міністерства закордонних справ Білорусі. Там заявили, що посла України вже викликали і заявили про «рішучий протест».У заяві йдеться про те, що літальний апарат нібито зафіксували ще 24 лютого. Проте незрозуміло, чому про подію повідомили тільки сьогодні. Українській стороні донесли до відома, що вона «навмисно провокує ескалацію обстановки в регіоні». Інформацію підхопили білоруські сайти і Telegram-канали.У Міноборони Білорусі повідомили, що «безпілотник» був запущений 24 січня о 10:58 у районі села Піща Ковельського (колишнього Шацького) району Волинської області за 1,7 кілометра від кордону з Республікою Білорусь. Однак, як повідомили в МЗС України, інформація про безпілотник не відповідає дійсності.До слова, поблизу вищезазначеного села розташований пункт пропуску «Піща» на кордоні з Білоруссю. З білоруського боку знаходиться пункт пропуску «Олтуш» на трасі Р98 у напрямку Малорити. Пункт пропуску «Піща» не працює з початку введення карантинних обмежень через коронавірус.Цікаво, що на фото, яке активно поширили білоруські ЗМІ, безпілотник лише віддалено схожий на український. Скоріше за все, це просто копія, або старий український літальний апарат, який могли збити окупанти на Донбасі і переправити через Росію до Білорусі, щоб спробувати дискредитувати Україну. Про це пише у Telegram одеський журналіст Олександр Коваленко.«Російські та білоруські пропагандисти заявляють, що у Білорусі збили український БПЛА, який «вторгся» у повітряний простір РБ. При цьому було представлено фото збитого БПЛА та названо його тип – Spectator. А тепер, увага, фото українського БПЛА Spectator та невелика розвага – знайдіть 10 відмінностей. Так, я не виключаю, що у білоруської сторони можуть бути останки українських БПЛА, які були збиті окупантами на Донбасі і переправлені через Росію в РБ, для організації провокації, через яку через Мінськ спробують дискредитувати Україну. Але, очевидно, що той БПЛА, який російські та білоруські пропагандисти видають за збитий український Spectator хоч віддалено на нього і схожий, але все ж таки більш нікчемна дешева копія, ніж неповторний оригінал», – йдеться у дописі.Як прокоментувала директорка Європейської експертної асоціації Марія Авдєєва у Telegram, мета подібних заяв – створити привід для провокацій Кремля, який має повний контроль над військовою сферою Білорусі.«Це чергова кремлівська інформаційна операція з метою звинуватити Україну та вплинути на перемовини Зеленський-Ердоган, які відбуваються сьогодні. Окрім іншого там напевно будуть обговорювати будівництво в Україні заводу з виробництва «Байрактарів».При цьому провокація зліплена невміло. Білорусь заявила, що ППО посадили дрон ще 24 січня, але опублікувати «новину» вирішили зараз у день візиту президента Туреччини», – йдеться у дописі.Журналіст Олександр Коваленко опублікував детальний розбір, і пояснив, чому безпілотний літальний апарат, який показали в Білорусі, не український Spectator. Далі – слова автора.Розглянемо їх детально.1. Насамперед, у вічі впадає неоднозначного призначення накладка на білоруському БПЛА, розміщена біля самого гвинта. В оригінальному українському БПЛА Spectator така накладка відсутня, а сам він має ідеальну форму.Також зверніть увагу на відстань між пропелером і кришкою доступу до моторного блоку. У білоруського БПЛА вона в рази менша, ніж в українського оригінального БПЛА Spectator.2. Так само в очі впадає зовсім різне кріплення крил, яке просто неможливо не помітити.3.І у білоруського та українського БПЛА зовсім різний кіль – хвіст. Хвіст безпілотників відрізняється як формою, так і виконанням, що неможливо не помітити.Загалом, два БПЛА мають деяку схожість фюзеляжем та виконанням, але все ж таки білоруський апарат нічого спільного з українським БПЛА Spectator не має.Очевидно, в Білорусі зрозуміли бездарність фейку, що розповсюджується, і вирішили закинути в інформаційний простір версію, що це не БПЛА Spectator, а UJ-22 «Укрджет». Але якщо порівняти білоруський апарат з UJ-22 «Укрджет», то різниця між ними ще більша.«Я не виключаю, що у Білорусі для створення цієї провокації могли використовувати фюзеляж БПЛА Spectator, який міг бути переданий білоруській стороні росіянами, у яких, у свою чергу, залишки українського безпілотника виявилися з Донбасу.Це, наприклад, пояснює те, що при зовнішній схожості фюззеляжу, проглядається досить багато відмінних елементів, які могли стати наслідком ремонту БПЛА, для надання йому більш-менш осудного вигляду», – підсумовує журналіст.

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