Волинянин віддав шахраєві 85 тисяч гривень за авто-привид





Заяву до місцевого відділу поліцейської діяльності він написав 2 лютого. Про це повідомляє



Днем раніше чоловік кількома частинами перерахував псевдопродавцеві 85 тисяч гривень, однак обіцяного авто так і не отримав.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Триває слідство.

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