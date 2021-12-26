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Волинянин віддав шахраєві 85 тисяч гривень за авто-привид

Волинянин віддав шахраєві 85 тисяч гривень за авто-привид
Житель Рожища став жертвою шахрайства, намагавшись купити автомобіль.

Заяву до місцевого відділу поліцейської діяльності він написав 2 лютого. Про це повідомляє Район.Рожище.

Днем раніше чоловік кількома частинами перерахував псевдопродавцеві 85 тисяч гривень, однак обіцяного авто так і не отримав.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Триває слідство.

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Теги: шахраї, Волинь
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