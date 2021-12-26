Волинянин віддав шахраєві 85 тисяч гривень за авто-привид
Сьогодні, 06:31
Житель Рожища став жертвою шахрайства, намагавшись купити автомобіль.
Заяву до місцевого відділу поліцейської діяльності він написав 2 лютого. Про це повідомляє Район.Рожище.
Днем раніше чоловік кількома частинами перерахував псевдопродавцеві 85 тисяч гривень, однак обіцяного авто так і не отримав.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Триває слідство.
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Заяву до місцевого відділу поліцейської діяльності він написав 2 лютого. Про це повідомляє Район.Рожище.
Днем раніше чоловік кількома частинами перерахував псевдопродавцеві 85 тисяч гривень, однак обіцяного авто так і не отримав.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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