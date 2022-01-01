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Росія хоче сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, – ЗМІ

Росія хоче сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, – ЗМІ
Росія планує сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, використавши фейкове відео з нападом "українців" на територію РФ або російськомовних на сході України.

Про це з посиланням на джерела у розвідці США повідомляють New York Times та Washington Post, - пише Кореспондент.

Як повідомили джерела видань, США отримали докази про плани Росії, схвалені на найвищому рівні в Москві, сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Для цього російська сторона має намір використати фейкове відео "напад українських військових" або на територію РФ, або на російськомовне населення на сході України.

Офіційні особи пояснили, що РФ мала намір використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді" російськомовного населення. Потім у Росії планували скористатися обуренням щодо опублікованих кадрів, щоб виправдати напад, або зробити так, щоб сепаратисти на Донбасі закликали РФ втрутитися.

Своєю чергою, прямих доказів цього російського плану джерела не надали, зазначивши, що подробиці запланованої Росією кампанії з дезінформації будуть розкриті адміністрацією Білого дому на брифінгу вже сьогодні.

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Теги: Росія, війна
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