Знову рекорд: в Україні за добу – майже 44 тисячі інфікованих коронавірусом

За добу 3 лютого в Україні:◾️ зафіксували 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 381, серед медпрацівників – 873);◾️ 75 304 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 4 лютого.В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків зараження, днем раніше виявили 39 620 інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 4 328 осіб;◾️ летальних випадків – 174;◾️ одужали – 9 497 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 4 213 675 осіб;◾️ одужали – 3 660 351 особу;◾️ летальних випадків – 100 983◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 404 417.Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом провели 30 589 327 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 2869;Вінницька область – 1356;Волинська область – 1034;Дніпропетровська область – 2115;Донецька область – 1799;Житомирська область – 3310;Закарпатська область – 882;Запорізька область – 1060;Івано-Франківська область – 1959;Київська область – 1551;Кіровоградська область – 331;Луганська область – 805;Львівська область – 3791;Миколаївська область – 921;Одеська область – 4136;Полтавська область – 1202;Рівненська область – 2521;Сумська область – 2073;Тернопільська область – 1664;Харківська область – 1789;Херсонська область – 1058;Хмельницька область – 2081;Черкаська область – 1166;Чернівецька область – 994;Чернігівська область – 1311.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.