Знову рекорд: в Україні за добу – майже 44 тисячі інфікованих коронавірусом
Сьогодні, 09:08
За добу 3 лютого в Україні:
◾️ зафіксували 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 381, серед медпрацівників – 873);
◾️ 75 304 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 4 лютого.
В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків зараження, днем раніше виявили 39 620 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 328 осіб;
◾️ летальних випадків – 174;
◾️ одужали – 9 497 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 213 675 осіб;
◾️ одужали – 3 660 351 особу;
◾️ летальних випадків – 100 983
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 404 417.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом провели 30 589 327 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2869;
Вінницька область – 1356;
Волинська область – 1034;
Дніпропетровська область – 2115;
Донецька область – 1799;
Житомирська область – 3310;
Закарпатська область – 882;
Запорізька область – 1060;
Івано-Франківська область – 1959;
Київська область – 1551;
Кіровоградська область – 331;
Луганська область – 805;
Львівська область – 3791;
Миколаївська область – 921;
Одеська область – 4136;
Полтавська область – 1202;
Рівненська область – 2521;
Сумська область – 2073;
Тернопільська область – 1664;
Харківська область – 1789;
Херсонська область – 1058;
Хмельницька область – 2081;
Черкаська область – 1166;
Чернівецька область – 994;
Чернігівська область – 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 43 778 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 4 381, серед медпрацівників – 873);
◾️ 75 304 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок п'ятниці, 4 лютого.
В Україні другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків зараження, днем раніше виявили 39 620 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 4 328 осіб;
◾️ летальних випадків – 174;
◾️ одужали – 9 497 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 4 213 675 осіб;
◾️ одужали – 3 660 351 особу;
◾️ летальних випадків – 100 983
◾️ провели ПЛР-тестувань – 18 404 417.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 420 207 людей, з них отримали першу дозу – 15 420 205 людей, отримали дві дози – 14 728 642 людини, отримали додаткову дозу – 19 423 людини, бустерну дозу – 421 057 людей. Загалом провели 30 589 327 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 2869;
Вінницька область – 1356;
Волинська область – 1034;
Дніпропетровська область – 2115;
Донецька область – 1799;
Житомирська область – 3310;
Закарпатська область – 882;
Запорізька область – 1060;
Івано-Франківська область – 1959;
Київська область – 1551;
Кіровоградська область – 331;
Луганська область – 805;
Львівська область – 3791;
Миколаївська область – 921;
Одеська область – 4136;
Полтавська область – 1202;
Рівненська область – 2521;
Сумська область – 2073;
Тернопільська область – 1664;
Харківська область – 1789;
Херсонська область – 1058;
Хмельницька область – 2081;
Черкаська область – 1166;
Чернівецька область – 994;
Чернігівська область – 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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