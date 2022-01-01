На Волині за добу – 1034 нових випадки COVID-19, 1 людина померла

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 205 дітей та 36 медпрацівників.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 143,Летальних випадків (осіб) – 1: Луцький район – 1 випадок в Цуманській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 3410,методом ІФА (осіб) – 150.– 431 хворих:Луцька ТГ – 241Боратинська ТГ – 11Берестечківська ТГ — 12Городищенська ТГ – 14Горохівська ТГ – 45Ківерцівська ТГ – 18Колківська ТГ – 2Копачівська ТГ – 5Мар’янівська ТГ – 8Олицька ТГ – 4Підгайцівська ТГ – 15Рожищенська ТГ – 43Торчинська ТГ – 9Цуманська ТГ – 4– 200 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 64Затурцівська ТГ — 27Зимнівська ТГ – 19Іваничівська ТГ – 14Литовезька ТГ — 4Локачинська ТГ — 3Нововолинська ТГ – 49Оваднівська ТГ – 2Павлівська ТГ – 8Поромівська ТГ – 7Устилузька ТГ — 3– 143 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 58Любешівська ТГ — 38Маневицька ТГ – 22Прилісненська ТГ – 23Сошичненська ТГ — 2– 260 хворих:Голобська ТГ – 4Велимчанська ТГ — 1Вишнівська ТГ – 5Головненська ТГ – 10Дубечненська ТГ — 7Дубівська ТГ – 12Забродівська ТГ — 10Ковельська ТГ – 88Колодяжненська ТГ — 4Луківська ТГ — 4Люблинецька ТГ – 1Любомльська ТГ – 11Поворська ТГ — 6Ратнівська ТГ – 33Рівненська ТГ – 12Самарівська ТГ – 2Сереховичівська ТГ – 3Смідинська ТГ -1Старовижівська ТГ – 6Турійська ТГ – 29Шацька ТГ -11захворіли (осіб) – 114848 (з них дітей – 9302 та медичних працівників –4914),одужали ( осіб) – 102 848 (з них дітей – 7355 та медичних працівників –4446),летальних випадків (осіб) –2274 (1 дитина та 35медпрацівників).методом ПЛР (осіб) – 453695,методом ІФА (осіб) –214040.За добу 03 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1542 щеплення. Першою дозою щепили — 512 осіб, другою дозою – 735 осіб, додатковою дозою – 1, бустерною дозою – 294 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341072 людини, отримали дві дози – 317677 людей, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5318 людей. Загалом провели 664477 щеплень.