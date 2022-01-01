На Волині за добу – 1034 нових випадки COVID-19, 1 людина померла
Сьогодні, 09:24
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 1034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 205 дітей та 36 медпрацівників.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 143,
Летальних випадків (осіб) – 1: Луцький район – 1 випадок в Цуманській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3410,
методом ІФА (осіб) – 150.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 431 хворих:
Луцька ТГ – 241
Боратинська ТГ – 11
Берестечківська ТГ — 12
Городищенська ТГ – 14
Горохівська ТГ – 45
Ківерцівська ТГ – 18
Колківська ТГ – 2
Копачівська ТГ – 5
Мар’янівська ТГ – 8
Олицька ТГ – 4
Підгайцівська ТГ – 15
Рожищенська ТГ – 43
Торчинська ТГ – 9
Цуманська ТГ – 4
Володимир-Волинський район – 200 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 64
Затурцівська ТГ — 27
Зимнівська ТГ – 19
Іваничівська ТГ – 14
Литовезька ТГ — 4
Локачинська ТГ — 3
Нововолинська ТГ – 49
Оваднівська ТГ – 2
Павлівська ТГ – 8
Поромівська ТГ – 7
Устилузька ТГ — 3
Камінь-Каширський район – 143 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 58
Любешівська ТГ — 38
Маневицька ТГ – 22
Прилісненська ТГ – 23
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 260 хворих:
Голобська ТГ – 4
Велимчанська ТГ — 1
Вишнівська ТГ – 5
Головненська ТГ – 10
Дубечненська ТГ — 7
Дубівська ТГ – 12
Забродівська ТГ — 10
Ковельська ТГ – 88
Колодяжненська ТГ — 4
Луківська ТГ — 4
Люблинецька ТГ – 1
Любомльська ТГ – 11
Поворська ТГ — 6
Ратнівська ТГ – 33
Рівненська ТГ – 12
Самарівська ТГ – 2
Сереховичівська ТГ – 3
Смідинська ТГ -1
Старовижівська ТГ – 6
Турійська ТГ – 29
Шацька ТГ -11
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 114848 (з них дітей – 9302 та медичних працівників –4914),
одужали ( осіб) – 102 848 (з них дітей – 7355 та медичних працівників –4446),
летальних випадків (осіб) –2274 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 453695,
методом ІФА (осіб) –214040.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 03 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1542 щеплення. Першою дозою щепили — 512 осіб, другою дозою – 735 осіб, додатковою дозою – 1, бустерною дозою – 294 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341072 людини, отримали дві дози – 317677 людей, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5318 людей. Загалом провели 664477 щеплень.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 143,
Летальних випадків (осіб) – 1: Луцький район – 1 випадок в Цуманській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 3410,
методом ІФА (осіб) – 150.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 431 хворих:
Луцька ТГ – 241
Боратинська ТГ – 11
Берестечківська ТГ — 12
Городищенська ТГ – 14
Горохівська ТГ – 45
Ківерцівська ТГ – 18
Колківська ТГ – 2
Копачівська ТГ – 5
Мар’янівська ТГ – 8
Олицька ТГ – 4
Підгайцівська ТГ – 15
Рожищенська ТГ – 43
Торчинська ТГ – 9
Цуманська ТГ – 4
Володимир-Волинський район – 200 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 64
Затурцівська ТГ — 27
Зимнівська ТГ – 19
Іваничівська ТГ – 14
Литовезька ТГ — 4
Локачинська ТГ — 3
Нововолинська ТГ – 49
Оваднівська ТГ – 2
Павлівська ТГ – 8
Поромівська ТГ – 7
Устилузька ТГ — 3
Камінь-Каширський район – 143 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 58
Любешівська ТГ — 38
Маневицька ТГ – 22
Прилісненська ТГ – 23
Сошичненська ТГ — 2
Ковельський район – 260 хворих:
Голобська ТГ – 4
Велимчанська ТГ — 1
Вишнівська ТГ – 5
Головненська ТГ – 10
Дубечненська ТГ — 7
Дубівська ТГ – 12
Забродівська ТГ — 10
Ковельська ТГ – 88
Колодяжненська ТГ — 4
Луківська ТГ — 4
Люблинецька ТГ – 1
Любомльська ТГ – 11
Поворська ТГ — 6
Ратнівська ТГ – 33
Рівненська ТГ – 12
Самарівська ТГ – 2
Сереховичівська ТГ – 3
Смідинська ТГ -1
Старовижівська ТГ – 6
Турійська ТГ – 29
Шацька ТГ -11
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 114848 (з них дітей – 9302 та медичних працівників –4914),
одужали ( осіб) – 102 848 (з них дітей – 7355 та медичних працівників –4446),
летальних випадків (осіб) –2274 (1 дитина та 35медпрацівників).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 453695,
методом ІФА (осіб) –214040.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 03 лютого 2022 року проти COVID-19 в області провели 1542 щеплення. Першою дозою щепили — 512 осіб, другою дозою – 735 осіб, додатковою дозою – 1, бустерною дозою – 294 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 341072 людини, отримали дві дози – 317677 людей, отримали додаткову дозу – 410 людей, бустерну дозу – 5318 людей. Загалом провели 664477 щеплень.
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