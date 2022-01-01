Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 4 лютого
Сьогодні, 10:10
Зранку 4 лютого в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 88 пацієнтів
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 72 людини перебувають під високими потоками кисню, 7 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані. Поступили за минулу добу 6 людей, виписали – 8-х, спожили майже тонну кисню, залишалося трохи більше 10,5 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 72 людини перебувають під високими потоками кисню, 7 – в реанімації. З усіх госпіталізованих 6 – в критичному стані. Поступили за минулу добу 6 людей, виписали – 8-х, спожили майже тонну кисню, залишалося трохи більше 10,5 тонн кисню.
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