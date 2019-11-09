ДТП із вантажівкою та потягом на Рівненщині: що кажуть очевидці та в якому стані водії. ФОТО.ВІДЕО





Про це повідомив заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської лікарні Юрій Клименко, пише



Наразі лікарі вирішують питання про перевід його у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.



Відео ДТП біля залізничного переїзду у Дубні зафіксувала камера відеоспостереження.



В той момент, коли фура зупинилася на коліях, тут проїжджали поліцейські, які патрулювали місто.



"Підійшли до самого шлагбаума і пробували підняти його або повернути вліво, потому помітили, що наближається потяг з Дубна, який рухався у напрямку Львова. Було декілька секунд на роздуми, гукнув колезі: "Тікай". Не встигли розблокувати водія і відбігли з місця події. За секунду відбулося зіткнення", – розповідає поліцейський Вадим Рогаль.



Правоохоронці викликали "швидку". Водій вантажівки не травмувався. А от машиніст зазнав травм, його затисло в кабіні.



"Відстань була від місця ДТП до зупинки локомотива орієнтовно метрів 500. Водія локомотива деблокували за допомогою аварійно-рятувального обладнання", – каже заступник начальника загону з оперативного реагування Віктор Міщук.



Він додає: травмованого чоловіка на ношах несли коліями до "швидкої", що знаходилась на відстані у 250 метрів.



"Лікар, який зайшов разом з надзвичайниками у кабіну, з'ясував, що машиніст має черепно-мозкову травму. Видно, його носило по кабіні – пошкодження шийно-грудного відділу хребта. Лікар одразу провів знеболення, наклав шийний комірець для того, щоб знерухомити", – розповідає головний лікар Дубенської станції швидкої меддопомоги Яків Вагілевич.



Травмованому машиністу – 27 років, він із Київщини. Його госпіталізували до Дубенської лікарні, жодних прогнозів лікарі наразі не дають.



"Виявили перелом тіла – чотири шийного відділу зі зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий, в нього розвинулося явище тетраплегії – різке обмеження рухів у верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про перевід його у нейрохірургічне відділення Рівненської ЦМЛ, де спеціалісти можуть прийняти рішення про оперативне втручання", – коментує заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської лікарні Юрій Клименко.



Водій вантажівки – 37-річний житель Гощі, поліцейські не помітили у нього ознак сп'яніння.



"Водій був в адекватному стані. Тілесних ушкоджень видимих не мав. Сказав, що стан дороги не дав йому можливості одразу зупинитися, тому і виїхав на переїзд. Слизько в нічний час не було, було мокро", – каже поліцейський Вадим Рогаль.



Фура була завантажена м'ясними та молочними продуктами. Внаслідок зіткнення частини причепа пошкодили будинок біля колії.



"Десь перша година ночі була, я тільки збирався лягати спати, роздягався і тут почув цей удар. Глухий, але сильний, я подумав, що в мене пів хати розвалилося. Включив світло, подивився, оці важкі двері, вони вдарили по стіні зверху", – пригадує власник будинку Валерій.



Він додає: представники перевізника пообіцяли йому відремонтувати дім. Третього лютого вони вже тут працювали.



Водія вантажівки поліцейські відпустили додому. За вчинену ДТП йому може загрожувати до трьох років обмеження волі.



"Водій пояснив, що він пригальмував. Але, швидше за все, він порушив правила дорожнього руху. Залізничний переїзд регульований, є відповідні знаки, в справному стані світлофор, є відеозапис, видно, що був увімкнений заборонений сигнал. Що ще потрібно?", – каже заступник начальника Дубенського відділу поліції Михайло Савюк.



Контактів водія вантажівки правоохоронці не надали. Суспільне готове озвучити його позицію, якщо він звернеться до редакції.



Як розповів начальник станції "Дубно" Василь Мельничук, пошкоджений локомотив замінили іншим і потяг продовжив шлях до Івано-Франківська. Затримка його руху становила 3,5 години. Також на деякий час затрималися 14 пасажирських та два вантажні потяги. За інформацією речника Львівської залізниці Андрія Везденка, це перша у 2022 році ДТП на переїзді. Торік таких не було взагалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Машиніст пасажирського потяга, який уночі третього лютого зіткнувся з вантажівкою в місті Дубно на Рівненщині , знаходиться у важкому стані в лікарні.Про це повідомив заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської лікарні, пише Суспільне Наразі лікарі вирішують питання про перевід його у нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.Відео ДТП біля залізничного переїзду у Дубні зафіксувала камера відеоспостереження.В той момент, коли фура зупинилася на коліях, тут проїжджали поліцейські, які патрулювали місто."Підійшли до самого шлагбаума і пробували підняти його або повернути вліво, потому помітили, що наближається потяг з Дубна, який рухався у напрямку Львова. Було декілька секунд на роздуми, гукнув колезі: "Тікай". Не встигли розблокувати водія і відбігли з місця події. За секунду відбулося зіткнення", – розповідає поліцейськийПравоохоронці викликали "швидку". Водій вантажівки не травмувався. А от машиніст зазнав травм, його затисло в кабіні."Відстань була від місця ДТП до зупинки локомотива орієнтовно метрів 500. Водія локомотива деблокували за допомогою аварійно-рятувального обладнання", – каже заступник начальника загону з оперативного реагуванняВін додає: травмованого чоловіка на ношах несли коліями до "швидкої", що знаходилась на відстані у 250 метрів."Лікар, який зайшов разом з надзвичайниками у кабіну, з'ясував, що машиніст має черепно-мозкову травму. Видно, його носило по кабіні – пошкодження шийно-грудного відділу хребта. Лікар одразу провів знеболення, наклав шийний комірець для того, щоб знерухомити", – розповідає головний лікар Дубенської станції швидкої меддопомогиТравмованому машиністу – 27 років, він із Київщини. Його госпіталізували до Дубенської лікарні, жодних прогнозів лікарі наразі не дають."Виявили перелом тіла – чотири шийного відділу зі зміщенням і з компресією спинного мозку. Стан хворого важкий, в нього розвинулося явище тетраплегії – різке обмеження рухів у верхніх і нижніх кінцівках. Зараз стоїть питання про перевід його у нейрохірургічне відділення Рівненської ЦМЛ, де спеціалісти можуть прийняти рішення про оперативне втручання", – коментує заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії Дубенської лікарні Юрій Клименко.Водій вантажівки – 37-річний житель Гощі, поліцейські не помітили у нього ознак сп'яніння."Водій був в адекватному стані. Тілесних ушкоджень видимих не мав. Сказав, що стан дороги не дав йому можливості одразу зупинитися, тому і виїхав на переїзд. Слизько в нічний час не було, було мокро", – каже поліцейський Вадим Рогаль.Фура була завантажена м'ясними та молочними продуктами. Внаслідок зіткнення частини причепа пошкодили будинок біля колії."Десь перша година ночі була, я тільки збирався лягати спати, роздягався і тут почув цей удар. Глухий, але сильний, я подумав, що в мене пів хати розвалилося. Включив світло, подивився, оці важкі двері, вони вдарили по стіні зверху", – пригадує власник будинкуВін додає: представники перевізника пообіцяли йому відремонтувати дім. Третього лютого вони вже тут працювали.Водія вантажівки поліцейські відпустили додому. За вчинену ДТП йому може загрожувати до трьох років обмеження волі."Водій пояснив, що він пригальмував. Але, швидше за все, він порушив правила дорожнього руху. Залізничний переїзд регульований, є відповідні знаки, в справному стані світлофор, є відеозапис, видно, що був увімкнений заборонений сигнал. Що ще потрібно?", – каже заступник начальника Дубенського відділу поліціїКонтактів водія вантажівки правоохоронці не надали. Суспільне готове озвучити його позицію, якщо він звернеться до редакції.Як розповів начальник станції "Дубно", пошкоджений локомотив замінили іншим і потяг продовжив шлях до Івано-Франківська. Затримка його руху становила 3,5 години. Також на деякий час затрималися 14 пасажирських та два вантажні потяги. За інформацією речника Львівської залізниці, це перша у 2022 році ДТП на переїзді. Торік таких не було взагалі.

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