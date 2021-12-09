вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за січень відкрили 19 проваджень про підробку ковід-сертифікатів

На Волині за січень відкрили 19 проваджень про підробку ковід-сертифікатів
Здебільшого, громадяни показують фальшиві сертифікати при перетині кордону.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Однак прикордонники одразу фіксують підробки і викликають на місце слідчо-оперативну групу. Найбільше таких випадків – у Володимирі та Любомлі, які, власне, і межують з сусідньою країною.

Щодо всіх фігурантів справи належним чином розслідуються, частина з них уже направлена до суду.

Закликають громадян не використовувати підроблені ковід-серифікати, адже вони не врятують від можливої хвороби та інших проблем, натомість, загрожуватиме за такі дії кримінальна відповідальність.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ковід-сертифікати, кримінальна відповідальність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі на Волині хочуть перейменувати вулиці
Сьогодні, 11:41
На Волині горів житловий будинок: пожежу помітив чоловік, який проходив поруч
Сьогодні, 11:12
На Волині за січень відкрили 19 проваджень про підробку ковід-сертифікатів
Сьогодні, 10:51
ДТП із вантажівкою та потягом на Рівненщині: що кажуть очевидці та в якому стані водії. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
Яка ситуація у ковідному шпиталі в Боголюбах станом на 4 лютого
Сьогодні, 10:10
Схожі новини
На Волині на дотримання протиепідемічних обмежень перевірили магазини та кафе. ФОТО На Волині на дотримання протиепідемічних обмежень перевірили магазини та кафе. ФОТО
09 грудень, 2021, 16:45
За день у пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів звернулися майже 200 волинян За день у пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів звернулися майже 200 волинян
12 листопад, 2021, 10:15
На Волині відкрили пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів На Волині відкрили пункти допомоги з отримання СOVID-сертифікатів
09 листопад, 2021, 18:22
На Волині горів житловий будинок: пожежу помітив чоловік, який проходив поруч На Волині горів житловий будинок: пожежу помітив чоловік, який проходив поруч
Сьогодні, 11:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі на Волині хочуть перейменувати вулиці
Сьогодні, 11:41
 0
Під Луцьком відкрили найбільший у Західній Україні Renault Store*
Сьогодні, 11:41
 0
На Волині горів житловий будинок: пожежу помітив чоловік, який проходив поруч
Сьогодні, 11:12
 0
На Волині за січень відкрили 19 проваджень про підробку ковід-сертифікатів
Сьогодні, 10:51
 0
ДТП із вантажівкою та потягом на Рівненщині: що кажуть очевидці та в якому стані водії. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
 0
Медіа
відео
1/8