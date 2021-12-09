На Волині за січень відкрили 19 проваджень про підробку ковід-сертифікатів
Сьогодні, 10:51
Здебільшого, громадяни показують фальшиві сертифікати при перетині кордону.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Однак прикордонники одразу фіксують підробки і викликають на місце слідчо-оперативну групу. Найбільше таких випадків – у Володимирі та Любомлі, які, власне, і межують з сусідньою країною.
Щодо всіх фігурантів справи належним чином розслідуються, частина з них уже направлена до суду.
Закликають громадян не використовувати підроблені ковід-серифікати, адже вони не врятують від можливої хвороби та інших проблем, натомість, загрожуватиме за такі дії кримінальна відповідальність.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Однак прикордонники одразу фіксують підробки і викликають на місце слідчо-оперативну групу. Найбільше таких випадків – у Володимирі та Любомлі, які, власне, і межують з сусідньою країною.
Щодо всіх фігурантів справи належним чином розслідуються, частина з них уже направлена до суду.
Закликають громадян не використовувати підроблені ковід-серифікати, адже вони не врятують від можливої хвороби та інших проблем, натомість, загрожуватиме за такі дії кримінальна відповідальність.
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