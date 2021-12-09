На Волині за січень відкрили 19 проваджень про підробку ковід-сертифікатів

Здебільшого, громадяни показують фальшиві сертифікати при перетині кордону.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Однак прикордонники одразу фіксують підробки і викликають на місце слідчо-оперативну групу. Найбільше таких випадків – у Володимирі та Любомлі, які, власне, і межують з сусідньою країною.Щодо всіх фігурантів справи належним чином розслідуються, частина з них уже направлена до суду.Закликають громадян не використовувати підроблені ковід-серифікати, адже вони не врятують від можливої хвороби та інших проблем, натомість, загрожуватиме за такі дії кримінальна відповідальність.