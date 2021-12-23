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На Волині горів житловий будинок: пожежу помітив чоловік, який проходив поруч

На Волині горів житловий будинок: пожежу помітив чоловік, який проходив поруч
4 лютого о 01:51 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в с. Білопіль Володимир-Волинського району. Дзвінок надійшов від небайдужого жителя села, котрий проходив поруч.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

За викликом на місце події прибули бійці 9 та 15 державних пожежно-рятувальних частин міста Горохова і селища Локач.

О 03:25 вони ліквідували загорання, не допустивши поширення вогню на інші будівлі. Їм допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Привітне. Вогонь встиг знищити частково покрівлю будівлі, пошкодити стіни оселі та домашнє майно.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил технічної експлуатації електронагрівального приладу.

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Теги: Волинь, пожежа, Володимир
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