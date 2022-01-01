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У селищі на Волині хочуть перейменувати вулиці

У селищі на Волині хочуть перейменувати вулиці
У Любешові хочуть перейменувати низку вулиць із радянськими назвами.

Про це йдеться на сайті селищної ради.

У Любешові проведуть громадське обговорення пропозиції щодо перейменування вулиць: Чапаєва, Ярослава Галана, Колгоспна, Островського та провулків Ярослава Галана, Колгоспний.

Громадське обговорення проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. № 989 «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичними особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій».

Пропозицію щодо перейменування вулиць і провулків вніс Український інститут національної пам'яті, а також мешканці селища Любешів.

Зауваження та пропозиції подаються протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення цього повідомлення на поштову адресу: вул. Незалежності, 53, смт Любешів Камінь-Каширський район Волинська область, 44201 та на електронну пошту: [email protected]

Громадське обговорення проведуть у формі консультацій з громадськістю на офіційному веб-сайті Любешівської селищної ради, зборів та зустрічей з жителями селища Любешів в строк до 10 березня 2022 року.

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Теги: Любешів, вулиця
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