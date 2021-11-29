Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:10
Сьогодні, 4 лютого, у нічну зміну під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) волинські патрульні з відділу моніторингу виявили два автомобілі, водії яких потребували допомоги.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
У першому випадку, автомобіль Volkswagen Caddy стояв обабіч дороги із ввімкненою світловою сигналізацією. Патрульні під’їхали та запитали у водія, що сталося. У відповідь почули, що кермувальник пошкодив диск, хоч сама покришка була не пошкоджена. Однак продовжити рух не може, оскільки колесо в будь-який момент може почати спускати.
Для допомоги чоловіку долучили водія фури, в автомобілі якого був молоток. Патрульний справно взявся виправляти диск і успішно з цим впорався.
Згодом на цій же автодорозі поліцейські виявили ще одну автівку, яка в’їхала у яму та потребувала заміни переднього лівого колеса.
Патрульні й тут допомогли керманичу.
В обох випадках водії щиро подякували поліцейським за надану допомогу.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
У першому випадку, автомобіль Volkswagen Caddy стояв обабіч дороги із ввімкненою світловою сигналізацією. Патрульні під’їхали та запитали у водія, що сталося. У відповідь почули, що кермувальник пошкодив диск, хоч сама покришка була не пошкоджена. Однак продовжити рух не може, оскільки колесо в будь-який момент може почати спускати.
Для допомоги чоловіку долучили водія фури, в автомобілі якого був молоток. Патрульний справно взявся виправляти диск і успішно з цим впорався.
Згодом на цій же автодорозі поліцейські виявили ще одну автівку, яка в’їхала у яму та потребувала заміни переднього лівого колеса.
Патрульні й тут допомогли керманичу.
В обох випадках водії щиро подякували поліцейським за надану допомогу.
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