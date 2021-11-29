Волинські патрульні допомогли двом водіям, у яких були несправні автомобілі. ВІДЕО

Сьогодні, 4 лютого, у нічну зміну під час патрулювання на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) волинські патрульні з відділу моніторингу виявили два автомобілі, водії яких потребували допомоги.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.У першому випадку, автомобіль Volkswagen Caddy стояв обабіч дороги із ввімкненою світловою сигналізацією. Патрульні під’їхали та запитали у водія, що сталося. У відповідь почули, що кермувальник пошкодив диск, хоч сама покришка була не пошкоджена. Однак продовжити рух не може, оскільки колесо в будь-який момент може почати спускати.Для допомоги чоловіку долучили водія фури, в автомобілі якого був молоток. Патрульний справно взявся виправляти диск і успішно з цим впорався.Згодом на цій же автодорозі поліцейські виявили ще одну автівку, яка в’їхала у яму та потребувала заміни переднього лівого колеса.Патрульні й тут допомогли керманичу.В обох випадках водії щиро подякували поліцейським за надану допомогу.