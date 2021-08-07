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Волинянин, який напав і пограбував перехожого, сяде за ґрати на понад 4 роки

Волинянин, який напав і пограбував перехожого, сяде за ґрати на понад 4 роки
Ковельчанин понад чотири роки відбуватиме за ґратами покарання за розбій.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення раніше судимим за грабіж 40-річним жителем Ковеля розбою (ч.1 ст. 187 КК України).

Слідство довело, що чоловік опівночі 3 вересня 2021 року поблизу ринку у Ковелі напав на перехожого, кілька разів ударив його та вирвав із рук сумку з грошима, телефоном і документами.

Невдовзі зловмисника затримали і він перебуває під вартою.

Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та шість місяців.

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Теги: суд, ув'язнення, Ковель, злочинець
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