Волинянин, який напав і пограбував перехожого, сяде за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 12:46
Ковельчанин понад чотири роки відбуватиме за ґратами покарання за розбій.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення раніше судимим за грабіж 40-річним жителем Ковеля розбою (ч.1 ст. 187 КК України).
Слідство довело, що чоловік опівночі 3 вересня 2021 року поблизу ринку у Ковелі напав на перехожого, кілька разів ударив його та вирвав із рук сумку з грошима, телефоном і документами.
Невдовзі зловмисника затримали і він перебуває під вартою.
Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та шість місяців.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення раніше судимим за грабіж 40-річним жителем Ковеля розбою (ч.1 ст. 187 КК України).
Слідство довело, що чоловік опівночі 3 вересня 2021 року поблизу ринку у Ковелі напав на перехожого, кілька разів ударив його та вирвав із рук сумку з грошима, телефоном і документами.
Невдовзі зловмисника затримали і він перебуває під вартою.
Суд визнав волинянина винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки та шість місяців.
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