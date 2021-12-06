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У волинянки вдома виявили наркотики, якими вона торгувала. ФОТО

У волинянки вдома виявили наркотики, якими вона торгувала. ФОТО
Упродовж жовтня-листопада 2021 року правоохоронці зафіксували чотири епізоди збуту жителькою Нововолинська таблеток з умістом бупренорфіну.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 35-річною жителькою Нововолинська неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту й збуту наркотичних засобів (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України).

Під час санкціонованого обшуку в її оселі також вилучили заборонені ліки.

Невдовзі обвинувачена постане перед судом.

Санкцією ч.2 ст. 307 КК України за вчинене повторно незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.
У волинянки вдома виявили наркотики, якими вона торгувала. ФОТО
У волинянки вдома виявили наркотики, якими вона торгувала. ФОТО
У волинянки вдома виявили наркотики, якими вона торгувала. ФОТО

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Теги: наркотики, торгівля, Нововолинськ, прокуратура
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