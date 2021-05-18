У громаді на Волині продовжили ремонт мосту





Про це розповів Микола Комаровський.



Довжина переправи – 36 метрів.



Зі слів Миколи Комаровського, ремонтувати міст почали торік на початку осені. Ця переправа – отримала статус "перехідної". Відтак ремонт продовжили у 2022-му.



"Нині мостовики проводять підготовчі роботи та завозять необхідні матеріали для влаштування основи під перехідні плити. Після ремонту планується введення в експлуатацію", – зазначив фахівець зв'язків з громадськістю служби місцевих автомобільних доріг.



Вартість капремонту переправи – 9 мільйонів 602 тисячі гривень. Зі слів Миколи Комаровського, завершити усі роботи та здати міст в експлуатацію планують всередині літа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівській громаді відновили капітальний ремонт мосту на дорозі між селами Селісок та Пожіг.Про це розповів Суспільному фахівець зв'язків з громадськістю служби місцевих автомобільних дорігДовжина переправи – 36 метрів.Зі слів Миколи Комаровського, ремонтувати міст почали торік на початку осені. Ця переправа – отримала статус "перехідної". Відтак ремонт продовжили у 2022-му."Нині мостовики проводять підготовчі роботи та завозять необхідні матеріали для влаштування основи під перехідні плити. Після ремонту планується введення в експлуатацію", – зазначив фахівець зв'язків з громадськістю служби місцевих автомобільних доріг.Вартість капремонту переправи – 9 мільйонів 602 тисячі гривень. Зі слів Миколи Комаровського, завершити усі роботи та здати міст в експлуатацію планують всередині літа.

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