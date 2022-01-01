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Дітям тепер тепло: у волинській школі замінили систему опалення. ВІДЕО

Дітям тепер тепло: у волинській школі замінили систему опалення. ВІДЕО
Школу у селі Сереховичі Ковельського району збудували понад 60 років тому, з того часу в систему опалення не втручалися. А вона постійно виходила з ладу, через що дітям доводилося мерзнути, а рятувальникам регулярно виїжджати налаштовувати систему заново. Минулоріч вирішили: їй потрібні не налаштування, а повна заміна, яка вартувала півмільйона гривень.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

“Часто система виходила з ладу. Налагоджували спільними зусиллями з сільською радою”, – пригадує директорка школи Євдокія Романюк.

І розуміли: на часі питання заміни системи опалення. Фінансової автономії у школи, звісно, немає.

“Лишніх коштів, як завжди, не вистачає. Потреба – величезна, в нас аварії постійні, 5-6 проривів – це гарантовано. А ще – тепловтрати”, – голова Сереховичівської громади Ростислав Шиманський.

Тож і на платіжки за тепло, якого майже не було, доводилося викладати захмарні суми. Нині ж на комуналці ще й можуть економити. Адже у школі врешті замінили систему опалення. Зокрема, замінили котли, переобладнали котельню, поставили додаткові насоси.

Тішаться, що народний депутат, до якого звернулися, не розводив руками. Натомість добився, щоб завдяки розподілу коштів держави на соціально-економічний розвиток громад на реконструкцію селяни отримали понад півмільйона гривень.

“Звичайно, ми б таких коштів не віднайшли. Якби Степан Івахів нас не почув, цю проблему відклали б у довгий ящик, викидали б свої кошти в паливо, ремонтували б постійно. Оскільки наша школа автономії немає, то платимо з бюджету громади”, – каже Ростислав Шиманський.


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Теги: система опалення, Сереховичі, школа
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