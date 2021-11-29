Перевищив швидкість та позбавлений права керування: на Волині затримали 21-річного водія
Сьогодні, 13:15
Сьогодні, 4 лютого, під час вимірювання швидкісного режиму на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем Volkswagen Passat.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
21-річний водій перевищив швидкість у населеному пункті Піддубці на 52 км/год. Також під час перевірки документів, патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами Луцьким міськрайонним судом Волинської області.
Тож на порушника склали адміністративні матеріали за вказані правопорушення. Сума штрафу сягає 20 400 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
21-річний водій перевищив швидкість у населеному пункті Піддубці на 52 км/год. Також під час перевірки документів, патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами Луцьким міськрайонним судом Волинської області.
Тож на порушника склали адміністративні матеріали за вказані правопорушення. Сума штрафу сягає 20 400 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перевищив швидкість та позбавлений права керування: на Волині затримали 21-річного водія
Сьогодні, 13:15
У громаді на Волині продовжили ремонт мосту
Сьогодні, 13:08
Знайшли мертвою безвісти зниклу жінку з Луцька
Сьогодні, 12:53
Медіа