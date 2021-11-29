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Перевищив швидкість та позбавлений права керування: на Волині затримали 21-річного водія

Перевищив швидкість та позбавлений права керування: на Волині затримали 21-річного водія
Сьогодні, 4 лютого, під час вимірювання швидкісного режиму на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) патрульні зафіксували перевищення швидкості автомобілем Volkswagen Passat.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

21-річний водій перевищив швидкість у населеному пункті Піддубці на 52 км/год. Також під час перевірки документів, патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами Луцьким міськрайонним судом Волинської області.

Тож на порушника склали адміністративні матеріали за вказані правопорушення. Сума штрафу сягає 20 400 гривень.

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Теги: Волинь, патрульні, водій, штраф
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