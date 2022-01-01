«Дія» запустить корисну функцію для водіїв

Мінцифри готується презентувати у «Дії» корисну функцію для водіїв.Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Україниу Telegram-каналі 4 лютого.«Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – «шеринг» техпаспорту у додатку «Дія». Наприклад, ви зможете в кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною», - написав він.Міністр додав, що зараз послуга знаходиться в бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, щоб зробити її зручнішою.Послугу «шерингу» техпаспорту в «Дії» запустять під час саміту 8 лютого. Презентація послуг у рамках Diia Summit розпочнеться з 11:00.