«Дія» запустить корисну функцію для водіїв
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Мінцифри готується презентувати у «Дії» корисну функцію для водіїв.
Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі 4 лютого.
«Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – «шеринг» техпаспорту у додатку «Дія». Наприклад, ви зможете в кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною», - написав він.
Міністр додав, що зараз послуга знаходиться в бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, щоб зробити її зручнішою.
Послугу «шерингу» техпаспорту в «Дії» запустять під час саміту 8 лютого. Презентація послуг у рамках Diia Summit розпочнеться з 11:00.
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Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі 4 лютого.
«Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – «шеринг» техпаспорту у додатку «Дія». Наприклад, ви зможете в кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною», - написав він.
Міністр додав, що зараз послуга знаходиться в бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, щоб зробити її зручнішою.
Послугу «шерингу» техпаспорту в «Дії» запустять під час саміту 8 лютого. Презентація послуг у рамках Diia Summit розпочнеться з 11:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
а тепер ваш техпаспорт зможе вкрасти будь-хто! це так класно!
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