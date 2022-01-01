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«Дія» запустить корисну функцію для водіїв

«Дія» запустить корисну функцію для водіїв
Мінцифри готується презентувати у «Дії» корисну функцію для водіїв.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram-каналі 4 лютого.

«Запускаємо на Саміті нову класну та зручну послугу для всіх водіїв – «шеринг» техпаспорту у додатку «Дія». Наприклад, ви зможете в кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною», - написав він.

Міністр додав, що зараз послуга знаходиться в бета-тесті, однак кожен охочий може допомогти, щоб зробити її зручнішою.

Послугу «шерингу» техпаспорту в «Дії» запустять під час саміту 8 лютого. Презентація послуг у рамках Diia Summit розпочнеться з 11:00.

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Теги: Дія, функція, водії
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Коментарі 1
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а тепер ваш техпаспорт зможе вкрасти будь-хто! це так класно!
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