Нацгвардієць Артем Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень
Сьогодні, 13:45
Боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх колишніх показань. Досудове розслідування триває.
Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державного бюро розслідувань.
У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою.
"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство. Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ДБР.
Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова, його затримали у місті Підгородне.
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Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державного бюро розслідувань.
У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою.
"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство. Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ДБР.
Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова, його затримали у місті Підгородне.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі
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