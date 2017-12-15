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Нацгвардієць Артем Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень

Нацгвардієць Артем Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень
Боєць Нацгвардії Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх колишніх показань. Досудове розслідування триває.

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державного бюро розслідувань.

У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою.

"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство. Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ДБР.

Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардії Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова, його затримали у місті Підгородне.

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Теги: Артем Рябчук, розслідування, свідчення, адвокат, розстріл, НГУ, Дніпро
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