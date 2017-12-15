Нацгвардієць Артем Рябчук відмовився від усіх своїх колишніх свідчень

Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх колишніх показань. Досудове розслідування триває.



Про це повідомили



У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою.



"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство. Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ДБР.



Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці.



Артем Рябчук розстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова, його



ЧИТАТИ ТАКОЖ: ДБР відкрило «кримінал» проти керівництва Нацгвардії через трагедію у Дніпрі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боєць Нацгвардії, якого підозрюють у розстрілі товаришів по службі на підприємстві "Південмаш", відмовився від усіх своїх колишніх показань. Досудове розслідування триває.Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Державного бюро розслідувань.У ДБР підтвердили, що дійсно підозрюваний звернувся до слідчого з відповідною заявою."Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство. Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - повідомили в ДБР.Слідчі працюють виключно в рамках чинного законодавства, зазначили правоохоронці. Нагадаємо , 27 січня о 03:40 у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу «Південмаш» 21-річній військовий Нацгвардіїрозстріляв пʼятьох людей: чотирьох із караулу Нацгвардії та одну цивільну жінку, ще п’ятеро отримали поранення. Після нападу Рябчук втік із автоматом Калашникова, його затримали у місті Підгородне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію