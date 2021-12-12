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У Луцьку учасники АТО та ООС проведуть навчання з надання медичної допомоги

У Луцьку учасники АТО та ООС проведуть навчання з надання медичної допомоги
У Луцьку проведуть короткий курс медпідготовки від тих, хто пройшов її в справжніх умовах війни.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Сергій Рижков.

Захід відбудеться у приміщенні Волинського обласного краєзнавчого музею, що на вулиці Шопена, о 16:00 у неділю, 6 лютого.

"В краєзнавчому музеї в неділю, 6 лютого, в актовому залі відбудеться практичне навчання з базової медичної підготовки для усіх бажаючих. Навчання проводиться за сприяння спільноти «Криївка Волині».

Захід загальнодоступний, приходити можна без попереднього запису.

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Теги: Луцьк, медична допомога, навчання
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Коментарі 1
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було б вельми добре, якби працівники музею записали цей захід та виклали в себе на фейсбуці
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