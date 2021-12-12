У Луцьку учасники АТО та ООС проведуть навчання з надання медичної допомоги





Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив



Захід відбудеться у приміщенні Волинського обласного краєзнавчого музею, що на вулиці Шопена, о 16:00 у неділю, 6 лютого.



"В краєзнавчому музеї в неділю, 6 лютого, в актовому залі відбудеться практичне навчання з базової медичної підготовки для усіх бажаючих. Навчання проводиться за сприяння спільноти «Криївка Волині».



Захід загальнодоступний, приходити можна без попереднього запису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть короткий курс медпідготовки від тих, хто пройшов її в справжніх умовах війни.Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Сергій Рижков Захід відбудеться у приміщенні Волинського обласного краєзнавчого музею, що на вулиці Шопена, о 16:00 у неділю, 6 лютого."В краєзнавчому музеї в неділю, 6 лютого, в актовому залі відбудеться практичне навчання з базової медичної підготовки для усіх бажаючих. Навчання проводиться за сприяння спільноти «Криївка Волині».Захід загальнодоступний, приходити можна без попереднього запису.

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