Ковідну тисячу можна витратити на благодійність: як це зробити





Про це повідомляє



Він організовує благодійний вечір органної музики “Дарую надію”. Придбавши квиток на подію, ви автоматично допомагаєте діткам, адже Karabas.com передасть кошти для БФ “З Богом у серці”.



“Ви можете придбати квиток виключно для пожертви на допомогу онкохворим дітям і молоді, а можете купити квиток і справді прийти на концерт, який ми з великим трепетом для вас готуємо”, – йдеться у повідомленні.



Захід відбудеться 13 лютого о 16:00 у костелі на Кафедральній, 16.

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