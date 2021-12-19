вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковідну тисячу можна витратити на благодійність: як це зробити

Ковідну тисячу можна витратити на благодійність: як це зробити
Тепер 1000 гривень за вакцинацію можна спрямувати на благодійність.

Про це повідомляє Благодійний Фонд “З Богом у серці”.

Він організовує благодійний вечір органної музики “Дарую надію”. Придбавши квиток на подію, ви автоматично допомагаєте діткам, адже Karabas.com передасть кошти для БФ “З Богом у серці”.

“Ви можете придбати квиток виключно для пожертви на допомогу онкохворим дітям і молоді, а можете купити квиток і справді прийти на концерт, який ми з великим трепетом для вас готуємо”, – йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться 13 лютого о 16:00 у костелі на Кафедральній, 16.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковідна тисяча, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Фантоми» на Волині поки не патрулюють. ОФІЦІЙНО
У справі про 16-річного хлопця, який збив людей на Соборності, – нові деталі
«Меню Клопотенка – не догма»: як впроваджують реформу харчування у школах Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
На Волині помер колишній депутат облради
Сьогодні, 15:16
Ковідну тисячу можна витратити на благодійність: як це зробити
Сьогодні, 15:00
У Луцьку учасники АТО та ООС проведуть навчання з надання медичної допомоги
Сьогодні, 14:22
Куди піти у Луцьку на вихідні 5–6 лютого. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Сьогодні, 14:15
Схожі новини
«Ковідну» тисячу у Луцьку можна витратити на благодійність «Ковідну» тисячу у Луцьку можна витратити на благодійність
19 грудень, 2021, 11:43
Стало відомо, як підлітки можуть використати «ковідну» тисячу Стало відомо, як підлітки можуть використати «ковідну» тисячу
02 лютий, 15:40
Люди з інвалідністю зможуть витратити «ковідну» тисячу на ліки та комунальні послуги Люди з інвалідністю зможуть витратити «ковідну» тисячу на ліки та комунальні послуги
02 лютий, 14:22
В Україні шахраї придумали нову схему з «ковідною» тисячею В Україні шахраї придумали нову схему з «ковідною» тисячею
26 січень, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку «на гарячому» затримала 19-річного продавця амфетаміну
Сьогодні, 16:15
 0
АТ «Волиньгаз»: 180 тисяч клієнтів компанії користуються онлайн-сервісами
Сьогодні, 15:55
 0
У 3-річного хлопчика з Луцька виявили рак нирок: потрібна допомога
Сьогодні, 15:45
 0
У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:30
 0
На Волині помер колишній депутат облради
Сьогодні, 15:16
 0
Медіа
відео
1/8