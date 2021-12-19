Ковідну тисячу можна витратити на благодійність: як це зробити
Сьогодні, 15:00
Тепер 1000 гривень за вакцинацію можна спрямувати на благодійність.
Про це повідомляє Благодійний Фонд “З Богом у серці”.
Він організовує благодійний вечір органної музики “Дарую надію”. Придбавши квиток на подію, ви автоматично допомагаєте діткам, адже Karabas.com передасть кошти для БФ “З Богом у серці”.
“Ви можете придбати квиток виключно для пожертви на допомогу онкохворим дітям і молоді, а можете купити квиток і справді прийти на концерт, який ми з великим трепетом для вас готуємо”, – йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться 13 лютого о 16:00 у костелі на Кафедральній, 16.
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Про це повідомляє Благодійний Фонд “З Богом у серці”.
Він організовує благодійний вечір органної музики “Дарую надію”. Придбавши квиток на подію, ви автоматично допомагаєте діткам, адже Karabas.com передасть кошти для БФ “З Богом у серці”.
“Ви можете придбати квиток виключно для пожертви на допомогу онкохворим дітям і молоді, а можете купити квиток і справді прийти на концерт, який ми з великим трепетом для вас готуємо”, – йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться 13 лютого о 16:00 у костелі на Кафедральній, 16.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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