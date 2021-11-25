Ресторани на лижному курорті як окремий вид відпочинку: що варто знати про їжу в Буковелі*





Курорти завжди орієнтовані на туристів, тож не доведеться докладати надто багато зусиль, аби знайти чудову їжу чи напої. Приблизно після 16:00 у багатьох барах влаштовують різні розваги та живі концерти, під час яких пропонують приємні ціни на щасливі години. Це завжди дуже веселить та розряджає після активного дня на горі. Ви можете скуштувати місцеву їжу практично в будь-якому ресторані гірськолижного курорту. Наприклад, на українському курорті Буковель можна знайти традиційну кухню практично в будь-якому закладі. Особливо рекомендують відвідувати колиби, де ви не тільки смачно поїсте, але й зарядитеся традиційною атмосферою.



Є інші варіанти харчування під час лижного відпочинку. Якщо ви оберете приватний будинок, у вас будуть господарі, які запропонують приготувати сніданок і вечерю. Це дійсно популярно серед великої кількості туристів, тому що це чудовий досвід і значно полегшує життя. Як альтернатива ви можете самостійно готувати собі поїсти, якщо є така можливість. Роблячи це, ви, очевидно, можете готувати власні страви, але також можна і замовити послуги приватного шеф-кухаря або готову їжу до ваших дверей.



Найбільш популярний напрямок для туристів на курорті Буковель – це зупинятися в готелі та харчуватися у ресторані на території. Це дуже зручний та доступний варіант. Більшість готелів пропонує «шведський стіл» вранці, а також вибір з меню на обід та вечерю. Наприклад, при готелі «BAZA Smart Hotel» працює ресторан, де пропонують гостям страви традиційної та європейської кухні. Туристи божеволіють від українського борщу з пампушками, баношу, бограчу, стейків з риби та м'яса, а також соковитих бургерів. Детальні відгуки про харчування в готелі BAZA можна почитати за посиланням:



На барі також знають, чим здивувати завдяки різноманітному вибору алкогольних та безалкогольних коктейлів, шотів, чистого якісного алкоголю, пива на розлив та великій винній карті. Загалом Буковель пропонує достатню кількість закладів громадського харчування – від фаст-фуду до ресторанів високого рівня. Потрібно лише вибрати, що вам ближче чи спробувати усі варіанти.



Влітку з багатьох підйомників гірськолижного курорту працюють лише три. Такий витяг перенесе вас на одну із найвищих точок Буковеля приблизно за 5-10 хвилин. Там вас чекатимуть кришталево свіже повітря та вражаючі краєвиди. А, як відомо, яскраві емоції та свіже повітря викликають апетит. Пропонуємо вам, перебуваючи на горі, відвідати ресторан-корчму «Фільварок». Це ресторація у традиційному гуцульському стилі, яка пропонує смачну та різноманітну місцеву кухню з великим вибором м'ясних та рибних страв. Родзинкою закладу є гігантський котел-мангал, на якому готують чудові стейки та шашлики, а також літня тераса, звідки відкривається чудовий краєвид на Карпати. Як приємний бонус тут вам безкоштовно запропонують свіжий хліб та кілька скибочок сала.



На території курортного комплексу розташований ресторан «ZanziBar» – сюди туристи приходять на смачну романтичну вечерю. Романтику створює розташування ресторану – на березі невеликого карпатського озера, де водиться форель. Страви з цієї риби, відповідно, є візитною карткою ресторану. До риби пропонують різноманітну карту вин. Любителі тематичних кафе та ресторанів просто не зможуть пройти повз ці дуже колоритні та цікаві заклади.



Відпочиваючи у Буковелі, неможливо не помітити готель-ресторацію «Грибова Хата», адже ця триповерхова будівля виконана у вигляді гриба. Тут ви знайдете багато цікавого: і магазин із традиційними сувенірами, медом, декоративними та сушеними грибами, і музей самогоноваріння, і, що головне, смачну традиційну кухню з широким вибором страв та цікавою подачею. Власник «Музею футболу» витратив багато зусиль, щоб оформити свій заклад. Тут – велика кількість цікавих, раритетних фотографій, футбольних форм та атрибутики, цікаві легенди з історії футболу. За переглядом матчів улюблених команд тут можна скуштувати фірмові деруни, вареники з вишнями та банош за порівняно невисокими цінами.



Для більш економних туристів на території курортного комплексу розташовані безліч маленьких кафе та «фаст-фудів» з хот-догами, бутербродами та гарячими супами. Найпопулярніший напій — глінтвейн, вартість змінюється в залежності від закладу та становить приблизно 80–120 грн за склянку. Чудовий варіант для активних спортсменів - це територія Après-ski, де можна і смачно поїсти, і випити глінтвейну чи чогось міцнішого. Це зручно, адже вам не потрібно нікуди йти чи їхати – просто спустилися з гори та насолоджуєтеся обідом.



Щоб дізнатися докладніше про такі місця та локації зі смачною їжею, поспілкуйтеся з тими, хто вже був у Буковелі та готовий з вами поділитися улюбленими місцями. Найкращий варіант – це, звичайно, зупинитися в готелі з рестораном на території, щоб спуститися зі свого номера і відразу – за стіл. «BAZA Smart Hotel» надає таку можливість. Дізнатися про якість та різноманітність їжі в ресторані готелю можна завдяки чат-боту Ask.Direct.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Січень та лютий — це час лижного сезону в Україні. Харчування під час гірськолижного відпочинку — надважлива складова. Незалежно від того, чи відпочиваєте ви всією сім'єю, чи тільки ви і ваш улюблений чотирилапий друг, вам потрібно відвідати найкращі ресторани та інші заклади Курорти завжди орієнтовані на туристів, тож не доведеться докладати надто багато зусиль, аби знайти чудову їжу чи напої. Приблизно після 16:00 у багатьох барах влаштовують різні розваги та живі концерти, під час яких пропонують приємні ціни на щасливі години. Це завжди дуже веселить та розряджає після активного дня на горі. Ви можете скуштувати місцеву їжу практично в будь-якому ресторані гірськолижного курорту. Наприклад, на українському курорті Буковель можна знайти традиційну кухню практично в будь-якому закладі. Особливо рекомендують відвідувати колиби, де ви не тільки смачно поїсте, але й зарядитеся традиційною атмосферою.Є інші варіанти харчування під час лижного відпочинку. Якщо ви оберете приватний будинок, у вас будуть господарі, які запропонують приготувати сніданок і вечерю. Це дійсно популярно серед великої кількості туристів, тому що це чудовий досвід і значно полегшує життя. Як альтернатива ви можете самостійно готувати собі поїсти, якщо є така можливість. Роблячи це, ви, очевидно, можете готувати власні страви, але також можна і замовити послуги приватного шеф-кухаря або готову їжу до ваших дверей.Найбільш популярний напрямок для туристів на курорті Буковель – це зупинятися в готелі та харчуватися у ресторані на території. Це дуже зручний та доступний варіант. Більшість готелів пропонує «шведський стіл» вранці, а також вибір з меню на обід та вечерю. Наприклад, при готеліпрацює ресторан, де пропонують гостям страви традиційної та європейської кухні. Туристи божеволіють від українського борщу з пампушками, баношу, бограчу, стейків з риби та м'яса, а також соковитих бургерів. Детальні відгуки про харчування в готелі BAZA можна почитати за посиланням: 0 негативних відгуків про Baza Smart Hotel Bukovel 4* за січень 2022 року На барі також знають, чим здивувати завдяки різноманітному вибору алкогольних та безалкогольних коктейлів, шотів, чистого якісного алкоголю, пива на розлив та великій винній карті. Загалом Буковель пропонує достатню кількість закладів громадського харчування – від фаст-фуду до ресторанів високого рівня. Потрібно лише вибрати, що вам ближче чи спробувати усі варіанти.Влітку з багатьох підйомників гірськолижного курорту працюють лише три. Такий витяг перенесе вас на одну із найвищих точок Буковеля приблизно за 5-10 хвилин. Там вас чекатимуть кришталево свіже повітря та вражаючі краєвиди. А, як відомо, яскраві емоції та свіже повітря викликають апетит. Пропонуємо вам, перебуваючи на горі, відвідати ресторан-корчму. Це ресторація у традиційному гуцульському стилі, яка пропонує смачну та різноманітну місцеву кухню з великим вибором м'ясних та рибних страв. Родзинкою закладу є гігантський котел-мангал, на якому готують чудові стейки та шашлики, а також літня тераса, звідки відкривається чудовий краєвид на Карпати. Як приємний бонус тут вам безкоштовно запропонують свіжий хліб та кілька скибочок сала.На території курортного комплексу розташований ресторан– сюди туристи приходять на смачну романтичну вечерю. Романтику створює розташування ресторану – на березі невеликого карпатського озера, де водиться форель. Страви з цієї риби, відповідно, є візитною карткою ресторану. До риби пропонують різноманітну карту вин. Любителі тематичних кафе та ресторанів просто не зможуть пройти повз ці дуже колоритні та цікаві заклади.Відпочиваючи у Буковелі, неможливо не помітити готель-ресторацію, адже ця триповерхова будівля виконана у вигляді гриба. Тут ви знайдете багато цікавого: і магазин із традиційними сувенірами, медом, декоративними та сушеними грибами, і музей самогоноваріння, і, що головне, смачну традиційну кухню з широким вибором страв та цікавою подачею. Власниквитратив багато зусиль, щоб оформити свій заклад. Тут – велика кількість цікавих, раритетних фотографій, футбольних форм та атрибутики, цікаві легенди з історії футболу. За переглядом матчів улюблених команд тут можна скуштувати фірмові деруни, вареники з вишнями та банош за порівняно невисокими цінами.Для більш економних туристів на території курортного комплексу розташовані безліч маленьких кафе та «фаст-фудів» з хот-догами, бутербродами та гарячими супами. Найпопулярніший напій — глінтвейн, вартість змінюється в залежності від закладу та становить приблизно 80–120 грн за склянку. Чудовий варіант для активних спортсменів - це територія, де можна і смачно поїсти, і випити глінтвейну чи чогось міцнішого. Це зручно, адже вам не потрібно нікуди йти чи їхати – просто спустилися з гори та насолоджуєтеся обідом.Щоб дізнатися докладніше про такі місця та локації зі смачною їжею, поспілкуйтеся з тими, хто вже був у Буковелі та готовий з вами поділитися улюбленими місцями. Найкращий варіант – це, звичайно, зупинитися в готелі з рестораном на території, щоб спуститися зі свого номера і відразу – за стіл. «BAZA Smart Hotel» надає таку можливість. Дізнатися про якість та різноманітність їжі в ресторані готелю можна завдяки чат-боту Ask.Direct. Baza Smart Hotel, спілкуйся з реальними клієнтами в Ask.Direct! . Бот працює в доступних месенджерах (Telegram, Viber та Messenger). Суть його роботи полягає в тому, щоб підібрати вам співрозмовника і з'єднати в закритому чаті. Ви можете спілкуватися необмежену кількість часу і дізнатися про всі подробиці, що вас цікавлять. Це зручний інструмент, щоб якісно підготуватися до подорожі.

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