На Волині помер колишній депутат облради

Захар Соколовяк.



Про це сьогодні, 4 лютого, повідомили на



«З сумом повідомляємо, вчора вночі перестало битися серце шановної та поважної людини, почесного голови Любомльскої районної організації Народного Руху України Захара Соколовяка. Він був депутатом Волинської обласної ради першого демократичного скликання та депутатом Любомльської районної ради», – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі помер ексдепутат Волинської обласної ради, почесного голови Любомльскої районної організації Народного Руху УкраїниПро це сьогодні, 4 лютого, повідомили на фейсбук-сторінці «Народний Рух України Волинь».«З сумом повідомляємо, вчора вночі перестало битися серце шановної та поважної людини, почесного голови Любомльскої районної організації Народного Руху України Захара Соколовяка. Він був депутатом Волинської обласної ради першого демократичного скликання та депутатом Любомльської районної ради», – йдеться у дописі.

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