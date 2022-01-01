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На Волині помер колишній депутат облради

На Волині помер колишній депутат облради
У Любомлі помер ексдепутат Волинської обласної ради, почесного голови Любомльскої районної організації Народного Руху України Захар Соколовяк.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомили на фейсбук-сторінці «Народний Рух України Волинь».

«З сумом повідомляємо, вчора вночі перестало битися серце шановної та поважної людини, почесного голови Любомльскої районної організації Народного Руху України Захара Соколовяка. Він був депутатом Волинської обласної ради першого демократичного скликання та депутатом Любомльської районної ради», – йдеться у дописі.

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Теги: депутат Волиньради, Любомль, Захар Соколовяк
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