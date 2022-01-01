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У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО

У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО
На проспекті Волі у Луцьку легковик збив дівчину.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

За їхніми словами аварія сталась на пішохідному переході поблизу філармонії. Водій легковика збив молоду дівчину, яка переходила дорогу.

Від удару на лобовому склі автівки утворилась велика тріщина.

На місці пригоди працюють медики та поліція.

Деталі – згодом.

У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО
У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО
У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО
У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: автомобіль, ДТП, дівчина, збив дівчину, Волі
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