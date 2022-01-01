У центрі Луцька авто збило дівчину. ФОТО, ВІДЕО





Про це



За їхніми словами аварія сталась на пішохідному переході поблизу філармонії. Водій легковика збив молоду дівчину, яка переходила дорогу.



Від удару на лобовому склі автівки утворилась велика тріщина.



На місці пригоди працюють медики та поліція.



Деталі – згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Волі у Луцьку легковик збив дівчину.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.За їхніми словами аварія сталась на пішохідному переході поблизу філармонії. Водій легковика збив молоду дівчину, яка переходила дорогу.Від удару на лобовому склі автівки утворилась велика тріщина.На місці пригоди працюють медики та поліція.Деталі – згодом.

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